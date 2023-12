Wiener Obdachlosenmorde geklärt: Das Motiv Wut

Viereinhalb Monate hat die Suche gedauert, nun ist der mutmaßliche Täter geständig. Am Montagnachmittag stellte sich ein 17-Jähriger der Wiener Polizei und gab an, dass er es war, der im Juli und August auf drei Obdachlose einstach – ein 55-Jähriger starb auf einer Parkbank, ein 56-Jähriger im Spital, eine 51-jährige Frau überlebte schwer verletzt. „Wir stehen vor der unmittelbaren Klärung eines Falles, der uns emotional sehr am Herzen gelegen ist“, sagte Gerhard Winkler, Leiter des Wiener Landeskriminalamts, gestern bei einer Pressekonferenz.

Seine Wut und die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit habe den Jugendlichen, der während der Taten noch 16 Jahre alt war, angetrieben, sagte der Ermittler. Der mutmaßliche Täter komme aus zerrütteten Familienverhältnissen, im Februar habe er die Schule abgebrochen und mit dem Konsum harter Drogen begonnen. Er sei im Zuge dessen auch polizeilich aufgefallen, zu einer Festnahme kam es allerdings nicht.