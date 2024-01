Wissenschafts-Highlights 2024: Der Griff nach den Sternen

In der thematischen Vielfalt sticht jedoch ein Forschungsbereich besonders heraus: der „Griff nach den Sternen“, wie es „Nature“ nannte. Tatsächlich steht heuer eine Reihe von Raumfahrtmissionen und astronomischen Experimenten am Programm, die unser Wissen über Ursprünge des Kosmos erweitern könnten. Der Höhepunkt dürfte die erste bemannte Mission zum Mond seit einem halben Jahrhundert sein: Im November soll Artemis II starten und vier Astronautinnen und Astronauten an Bord einer Orion-Kapsel auf eine zehntägige Reise um den Erdtrabanten schicken. Für 2025 ist dann die nächste Mondlandung geplant.

Die Stunde Null des Universums

Außerdem sollen 2024 neue und leistungsstarke Teleskope allmählich ihren Betrieb aufnehmen, die ins All hinaus spähen, unbekannte Bausteine der Physik aufspüren und sogar bis zum Beginn des Universums zurückblicken sollen. Das Vera C. Rubin Observatory in Chile beispielsweise wird den Himmel nach erdnahen Asteroiden absuchen, aber auch Hinweise auf die geheimnisvolle dunkle Materie und dunkle Energie sammeln – beide sind Fixgrößen in den Modellen der Physik, konnten aber bisher nicht nachgewiesen werden. Und das Simons Observatory, ebenfalls in Chile, soll das Nachglühen des Urknalls studieren: die Sekunden und Minuten unmittelbar nach dem Urknall, in denen gleichsam die Weichen für unsere heutige Welt gestellt wurden.

Der Blick weit hinaus ins All könnte durchaus ein wohltuender Kontrapunkt zu all dem Gezank auf unserer kleinen Erde sein, das uns in diesem Superwahljahr vermutlich ausgiebig beschäftigen wird. Und der Fokus auf neue Erkenntnisse der Astronomie wäre fraglos geeignet, unsere Bedeutung im Universum zu überdenken, besonders angesichts der im Kosmos geltenden Dimensionen wie auch Zeitskalen. Die USA und Russland gaben übrigens bekannt, zumindest im Weltraum auch 2024 weiterhin zu kooperieren. Und das ist eine gute Nachricht, findet