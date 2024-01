Wie kam es überhaupt dazu?

Robert Stein

1989 haben sich Auslandsösterreicher beim Verfassungsgerichtshof das Wahlrecht erstritten. 1990 stand eine Nationalratswahl an und es war noch niemand von ihnen in der Wählerevidenz eingetragen. Außenminister Alois Mock war das ein Herzensanliegen, er ist an Innenminister Franz Löschnak herangetreten und hat auf gut Wienerisch gesagt: „Wos tuma?“ Dann wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, ich war – neu in der Abteilung – ein Teil davon.

Und dann?

Robert Stein

Innerhalb von drei, vier Monaten haben wir es durch Kampagnen und ein hypermodernes Formular geschafft, 30.000 Auslandsösterreicher in die Wählerevidenz einzutragen. Heute sind es übrigens 60.000. Schon seit 1987 war im Regierungsübereinkommen eine Wahlrechtsreform festgeschrieben. Es war eine nahezu unlösbare Aufgabe.