Zuerst die Uni, dann die Erde!

Es ist schon wieder etwas passiert. Diesmal keine klebenden Hände auf Straßen oder Gemälden, sondern ein besetzter Hörsaal. Moment, das kennen wir doch? Im Oktober 2009 haben Aktivist:innen den größten Hörsaal der Universität Wien, das Audimax, wochenlang besetzt. Zugegeben, auch ich war damals dort, voller Euphorie für die Bewegung als (retrospektiv betrachtet) naiver Erstsemesterstudent.

„Erde brennt - Unis besetzen!“ hörte man am späten Mittwochnachmittag aus dem Hörsaal C1 im Alten AKH in Wien. Zufall? Vor dreizehn Jahren skandierten die Protestierenden noch „Uni brennt“ und forderten bessere Studienbedingungen und mehr Geld für die Bildung. Heute dreht es sich großteils ums Klima. Die Besetzerinnen und Besetzer fordern einen radikalen Systemwandel, um die soziale Krise, die Krise im Bildungsbereich (also doch eine Verbindung) und die Klimakrise zu überwinden. Konkret fordern sie mehr Geld für die Hochschulen, das Aus für fossile Energieträger und eine Steuer auf Vermögen und Übergewinne, heißt es in einer Aussendung von „Erde Brennt“, den Organisator:innen der Besetzung. Eine Videoreportage meiner Kollegin Lena Leibetseder aus dem besetzten Hörsaal sehen Sie hier.

Die Klimaaktivist:innen sehen sich dieser Tage mit einer Vielzahl an Spitznamen konfrontiert: Die großen Boulevardzeitungen des Landes titelten diese Woche mit Begriffen wie „Klima-Chaoten“ oder sprechen von einem „Anschlag in Wien“. Machen Sie sich gerne ein eigenes Bild über jene Bewegungen, mein Kollege Clemens Neuhold hat über mehrere Wochen die sogenannten „Klima-Kleber“ der „Letzten Generation“ begleitet, zu lesen hier.