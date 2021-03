2020 deutlich weniger Abschiebungen

Afghanistan ist in der Abschiebe-Statistik nicht mehr unter den Top-10 und wird deswegen nicht extra ausgewiesen. Wurden 2019 noch 268 Personen in das Land am Hindukusch abgeschoben, so lag die Zahl 2020 unter 85 (der niedrigste Wert in der Top-10-Statistik). Auch die Russische Föderation (Tschetschenen) und nordafrikanische Länder wie Marokko, Tunesien oder Algerien liegen darunter.

Sonderfall Georgien

Ein Sonderfall ist Georgien. Die politisch hoch umstrittene Abschiebung einer Mutter und ihrer beiden Töchter zu Jahresbeginn hat das Land in den Fokus gerückt. Zwar liegt die Asyl-Anerkennungsquote aktuell nur bei 0,8 Prozent. Über die Jahre haben sich dennoch zahlreiche, teils langwierige Asylverfahren angesammelt. Die Zahl der Abschiebungen nach Georgien sank 2020 gegenüber 2019 nur geringfügig von 139 auf 117.

Nehammer verweist in seiner Antwort darauf, dass gemeinsame EU-Abschiebeflüge wegen der Pandemie nur sehr eingeschränkt stattfinden. Zielstaaten würden wegen Corona Landegenehmigungen für gemeinsame EU-Abschiebeflüge versagen oder Einreisesperren verhängen. Die Planung weiterer Charterflüge hänge von der Entwicklung der Covid-19-Situation ab. Der FPÖ-Abgeordnete kritisiert, dass Abschiebungen aus Österreich stark zurückgehen, aber gleichzeitig die Asylanträge steigen – trotz Pandemie. 2020 hätten in Österreich um zehn Prozent mehr Menschen um Asyl angesucht als 2019, nämlich 14.200. In anderen Hauptziel-Ländern von Flüchtlingen wie Schweden und Deutschland sei die Zahl der Asylanträge mit minus 40 und minus 26 Prozent hingegen stark gesunken.