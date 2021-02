Abschiebungen, Maskenpflicht, Demos: Mit Kinderrechten vereinbar?

profil: Kann man Kinder trotz Vorrang des Kindeswohls abschieben?

Schaffelhofer-Garcia Marquez: Ja, nicht jede Abschiebung eines Kindes ist per se kinderrechtswidrig. Wenn es zum Beispiel um ein Kleinkind geht, das nur kurze Zeit in Österreich war, und die Kindeswohl-Prüfung findet statt, dann kann man auch abschieben. Das Kindeswohl muss aber jedes Mal individuell geprüft werden. Das schaut für jedes Kind und Jugendlichen im Ergebnis anders aus. Wie alt ist das Kind, wie lange lebt es schon in Österreich, wo sieht es selbst seine Heimat, mit welcher Schul- bzw. Lehrausbildung – all das muss einbezogen werden.

profil: Hat auch Tinas Mutter, die mehrfach aussichtslose Asylanträge stellte, die Rechte ihrer Kinder verletzt?

Schaffelhofer-Garcia Marquez: Dass die Mutter es solange probiert hat, war sicher nicht sehr gescheit. Aber wenn eine Mutter für ihr Kind, das hier erfolgreich die Schule besucht und hier verwurzelt ist, alles versucht, um in Österreich bleiben zu können, hat sie sicher das Beste für ihr Kind im Kopf gehabt. Es ist nachvollziehbar, dass Menschen, die aus Ländern mit schlechteren Verhältnissen stammen, versuchen, für sich und ihre Kinder etwas Besseres zu schaffen.

profil: Worauf ist bei Abschiebungen von Kindern besonders zu achten?

Schaffelhofer-Garcia Marquez: Seit dem Fall von Arigona Zogaj im Jahr 2007 hat sich nicht viel verändert, außer dass es seit 2013 das sogenannte Familien-Schubhaftzentrum in der Zinnergasse gibt. Immerhin. Es war wichtig, dass wir Kinder nicht mehr in normale Abschiebezentren oder Polizei-Gefängnisse stecken wie beim Fall der Komani-Zwillinge im Jahr 2010. Im Fall von Tina war das große Aufgebot an Polizei, Wega und Hundestaffeln aber sicher nicht kinderrechtskonform. Für Kinder ist sowas traumatisierend. In solchen Fällen braucht es speziell geschulte Beamte, die ein Gespür für Kinder und Jugendliche haben. Alle Kinder haben das Recht, in jeder Situation respektvoll und mit Würde behandelt zu werden.