Absprung aus Dreier-Koalition: Wie sich die Neos am Ende treu blieben

Als Kanzler-Kickl-Macher taugen die Neos durch ihren Absprung eher nicht. Denn einerseits können ÖVP und SPÖ auch ohne die Pinken eine Regierung bilden. Sie haben eine hauchdünne Mehrheit im Parlament. Und andererseits sind die Neos für den Höhenflug der FPÖ in den vergangenen Jahren noch am wenigsten verantwortlich. Eine Dreier-Koalition der kleinsten gemeinsamen Nenner aus ÖVP, SPÖ und Neos hätte den weiteren Aufstieg der FPÖ außerdem nicht zwingend gestoppt, sondern nur herausgezögert.

Kommen wir zum Vorwurf, die Neos hätten auf eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters gepocht. Hintergrund: Die drei Parteien wollten das faktische Antrittsalter in den kommenden Jahren erhöhen. Für den Fall, dass der Plan scheitert, drängten die Neos auf eine Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters. Sich nie der Realität einer alternden Gesellschaft mit einer schrumpfenden Zahl an Einzahlern ins Pensionssystem zu stellen, ist schwer von den Neos zu verlangen. Eine Pensionsreform war für sie schon immer die Mutter aller Reformen. Spätestens ab 2034 sehen auch Expertinnen, die nicht unter Neoliberalismus-Verdacht stehen, den Zeitpunkt für eine Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters gekommen. Ein Schritt, der gesetzlich schon Jahre vorher eingeleitet werden muss.

Gegen Postenschacher in eigener Sache

Eines kann man den Neos sicherlich nicht vorwerfen: Dass sie sich selbst Untreu wurden.

Parteichefin Beate Meinl-Reisinger ging mit der Ansage in den Wahlkampf, mitzuregieren. Das hätte sie nach dem gescheiterten Sprung in eine Regierung, 2017 und 2019, endlich einlösen können. Sie hätte auch ein Ministerinnenamt sicher gehabt. So wie auch ihr Vize, Christoph Wiederkehr. Dessen Tage als Bildungsstadtrat in Wien könnten gezählt sein - weil nach der nächsten Landtagswahl im Herbst 2025 eine SPÖ-ÖVP-Koalition wahrscheinlicher ist. Doch den Neos war das Machen wichtiger als die Macht, die Positionen kamen vor den Posten.

Jetzt muss Meinl-Reisinger darauf hoffen, dass sich diese klare Haltung bei den nächsten Wahlen bezahlt macht. Wann immer diese anstehen.