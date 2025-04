Afghanistan, Slum, Gemeindebau, ÖVP-Bezirkschef: Der Weg des Leon Wassiq

Wassiq hadert mit seiner Identität. Erinnert sich an Mobbing in der Schule. Droht selbst auf die schiefe Bahn zu geraten. „Viel Stress, wenig Geld“, sagt er über diese Zeit. „Ich war verhaltensauffällig, flog von der Schule, war kurz obdachlos.“

Er besucht mehrere Schulen. „In Floridsdorf war ich der Außenseiter. Nach dem Wechsel in ein Gymnasium, zurück über die Donau in die Brigittenau, war ich plötzlich von vielen Migranten umgeben und sprach als einer der wenigen nicht das dort übliche Migra-Deutsch.“

Mit der Staatsbürgerschaft geht es damals in den 1990er Jahren noch schnell. Aus Afghanen werden Österreicher mit afghanischem Migrationshintergrund, die Familie wechselt in eine Gemeindewohnung nach Floridsdorf.

Nach Traiskirchen und einem weiteren Flüchtlingslager in Mödling landet Wassiq in Wien, im 15. Bezirk. „In einer Mini-Wohnung mit Kakerlaken und Mäusen. Ich habe meinem Vater geholfen, Fallen zu bauen.“ Der Vater liefert Pizza aus, die Mutter ist zu Hause. Die gemeinsame Familien-Pizza hat er heute noch als Highlight in Erinnerung.

Wassiq hat afghanische Eltern. Deren Sprache Dari spricht er fließend. Wassiq selbst ist aber nicht in Afghanistan geboren, sondern in Neu-Delhi. „In einem Slum“, fügt er hinzu. Als er zwei Jahre alt ist, reist die Familie auf der Suche nach einem besseren Leben nach Europa. Ziel sind Verwandte in Deutschland, doch Österreich ist beim Visum und der Aufenthaltsgenehmigung großzügiger.

Vom Thaiboxer zum Integrationsbotschafter

Aber er biegt nicht in die Kriminalität, sondern in ein Boxsport-Center in Floridsdorf ab. Bestreitet Wettkämpfe im Thai- und Kickboxen. Das bringt ihn wieder auf Spur. Er holt die Matura nach, jobbt als Security und Billa-Regalschlichter. Landet bei A1 Telekom Austria. Er bringt sich als Autodidakt laufend neue digitale Skills bei, wechselt ins Management. Wird in der unter Kanzler Kurz zusammengelegten Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) Leiter der digitalen Transformation. Nach einem Stopp beim IT-Konzern AT&S heuert er bei der internationalen Rechtsanwaltskanzlei Wolf Theiss an, wo er bis heute „Chief Digital & Technology Officer“ ist.

Sein Weg in die ÖVP führt vor zehn Jahren über die Christ-Gewerkschaft in die Junge Volkspartei (JVP). Kurz ist deren Chef und Integrationsminister. Wassiq wird einer seiner Integrationsbotschafter. Warum ausgerechnet die ÖVP? „Die meisten Migranten damals gingen fast automatisch zur SPÖ. Das hatte auch mit der Angst zu tun, dass unter rechten Parteien vielleicht die Oma abgeschoben wird.“ Er selbst fühlte sich dafür zu konservativ, zu wirtschaftsnah und zu hart in Sachen Integration. „Ich gab Deutschkurse für Türken in Favoriten. Ich verbot den Schülern, Türkisch zu reden. Weil sie das ohnehin daheim und im Park taten.“ Die SPÖ-nahe Kursleitung habe ihn dafür kritisiert. „Ich schmiss hin.“

„Integration ist ka Wunschkonzert“, plakatiert seine Partei in Floridsdorf heute mit seinem Konterfei. Es ist Wassiqs Auftrag, mit Law & Order-Politik zu verhindern, dass die ÖVP im Bezirk völlig abstürzt. Denn die Gefahr ist groß. Immerhin waren bei der Wien-Wahl 2020 massiv Blauwähler zur Volkspartei übergelaufen. Der Grund: Der Ibiza-Skandal. Die ÖVP schoss von sieben Prozent 2015 auf 20 Prozent hinauf. Jetzt droht das Pendel wieder zurückzuschlagen.

Ungewöhnlich ist auch Wassiqs Sprung an die Spitze der Bezirkspartei. Er ging 2023 als lachender Dritter aus einem Führungskampf zwischen dem langjährigen Bezirksparteichef Erol Holawatsch und dem Herausforderer Christian Klar hervor. Klar ist als streitbarer Mittelschuldirektor in Floridsdorf bekannt. Schrieb Bücher über die Islamisierung der Gesellschaft und die damit zusammenhängenden Probleme in Schulen. Tritt in Talk-Shows auf. Auf Bezirksebene ist er noch Bezirksvorsteher-Stellvertreter. Doch in der Bezirkspartei selbst zog er erst gegen Holawatsch und dann gegen Wassiq den Kürzeren.