Auch in anderen umstrittenen Fragen bekennt sich Van der Bellen nach einem Jahr wahlkampfbedingter Zurückhaltung wieder zu grünen Positionen. Geht es um Flüchtlinge, lehnt er den Begriff " Krise“ demonstrativ ab. In Wortmeldungen ließ er seine Sympathie für das Urteil gegen den Bau der dritten Piste am Flughafen Schwechat durchschimmern. Und als ihn ein Student bei einer Diskussionsveranstaltung an der Universität Laibach auf das Attentat in Manchester ansprach, lautete Van der Bellens unmittelbare Reaktion: "Hier muss etwas ganz falsch gelaufen sein bei der Integration, anders kann man sich das nicht erklären.“ In den " Salzburger Nachrichten“ übte deren stellvertretender Chefredakteur, Andreas Koller, daraufhin Kritik am Präsidenten: "Wer Fehler in der Integrationspolitik als Erklärung gelten lässt für schreckliche Taten, der exkulpiert die Täter. Und transferiert die Schuld für ein schweres Verbrechen dorthin, wo sie nicht liegt, nämlich in die Gesellschaft.“