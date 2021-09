Beschäftigungslosen kann das Arbeitslosengeld gestrichen werden, wenn sie einen Job aufgrund einer verlangten Coronavirus-Impfung ablehnen. Diese Regelung hat Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) nun in Kraft gesetzt. Über die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme tobt eine heftige Debatte. Wie profil erfuhr, sind auch Mindestsicherungsbezieher automatisch davon betroffen. Für die Auszahlung der Mindestsicherung sind zwar die Bundesländer zuständig. Seit einer Reform 2018 schlagen Sanktionen des Arbeitsmarktservice (AMS) jedoch automatisch auf Mindestsicherungsbezieher durch. Auch sie müssten also einen Job annehmen, für den eine Impfung Voraussetzung ist. "Wir sehen im System, ob jemand dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht oder die Arbeitsaufnahme verweigert. Wenn zweiteres der Fall ist, kürzen wir die Bezüge in einem ersten Schritt automatisch um 25 Prozent, dann um 50 Prozent und am Ende um 100 Prozent", schildert der Sprecher des Wiener Soziallandesrates Peter Hacker, Mario Dujaković.



Wien ist das Bundesland mit den meisten MIndestsicherungsbeziehern. Von insgesamt 128.000 Beziehern im August 2021 mussten 46.500 dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Diese Gruppe könnte - sofern ungeimpft - theoretisch von der neuen Maßnahme betroffen sein. Der Rest sind Kinder, Pensionisten oder körperlich beeinträchtigte Personen, die nicht ans AMS angedockt sind.