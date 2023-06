Andreas Babler: „Ich formuliere eben kantiger“

Andreas Bablers Büro in der Löwelstraße sagt viel über den Zustand der SPÖ. Es ist ziemlich karg, der neue Chef zog erst am Donnerstag ein, die Parteizentrale ist renovierungsbedürftig, der große Besprechungstisch knarzt laut, sobald sich Babler darauf abstützt. „Hat jemand einen Bierdeckel?“, fragt er, kriecht unter den Tisch, und versucht ihn zu reparieren. Ohne Erfolg.

Sie sind jedenfalls links, auch im SPÖ-Spektrum. Wie können Sie für die gesamte Partei in ihrer Breite stehen?

Andreas Babler in seinem neuen Büro in der Löwelstraße.

Andreas Babler in seinem Büro in der Löwelstraße, im Hintergrund die ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden.

Ich habe das in der Präsidiumssitzung offen angesprochen. Es ist eine Frage der Priorisierung von Themen, und eigentlich war Salzburg immer für die Vier-Tage-Woche. Ich hoffe, dass sehr schnell ein neuer Stil einziehen wird und wir intern diskutieren.

Andreas Babler hofft auf einen neuen Stil in der Partei.

Es war eine Persönlichkeitswahl, bei der kein SPÖ-Kandidat zur Auswahl stand. Zuerst geht es einmal um die SPÖ, wir brauchen einen großen Einigungsprozess. Und da gibt es ja schon großartige Entwicklungen. Seit Montag sind 1000 neue Mitglieder eingetreten. Menschen sollen wie bei Kreisky ein Stück des Weges mitgehen. Egal ob jemand der Partei beitreten möchte oder nicht, kann man sich engagieren. Und jetzt komme ich auf Marco Pogo zurück, um seinen Künstlernamen zu nennen: Das Angebot an ihn steht.

Vermögen ab einer Million sollen besteuert werden. Immobilien werden miteinberechnet, abzüglich der Schulden. Ungerechtigkeiten in Verteilungsfragen müssen beseitigt werden. Damit haben wir finanziellen Spielraum, um Programme umzusetzen. Daher gehört es in ein Koalitionsprogramm.

Die Art und Weise, wie Pamela Rendi-Wagner angegriffen wurde, hatte machistische Untertöne. Diese Realität müssen wir uns vor Augen führen. Daher ist es unsere Aufgabe, die SPÖ weiblicher zu machen. Politisch und strukturell. Die Diskussion um die Quote sollte außer Streit stehen. Sie ist längst beschlossen, sie ist notwendig. Ich würde die 50:50-Quote auf den gesamten Parlamentarismus übertragen.

Ja, man sieht zum Beispiel in Neuseeland, wie es funktioniert. Es gibt fertige Konzepte, man muss nicht alles neu erfinden. Der Equal-Pay-Day ist wichtig zur Bewusstseinsbildung, aber irgendwann müssen wir diesen Tag auch aus dem Kalender streichen.

Ist das realistisch?

Babler

Die Arbeitszeitverkürzung bleibt zentral, diese Hauptforderung endet nicht am ersten Mai. Manche Kämpfe dauern länger. In den 1990-er Jahren hieß die Finanztransaktionssteuer Tobin-Tax, die SPÖ-Gewerkschaft hatte ein fertiges Modell – und 30 Jahre später diskutieren wir sie immer noch. Ein Wahnsinn, 500 bis 600 Milliarden Euro würde Besteuerung von Spekulationen EU-weit jährlich bringen. Das wird ein Teil der notwendigen Veränderung der EU. Das wird eine harte Auseinandersetzung, denn in der EU haben Konzern- und Kapitalinteressen Vorrang.

Im berüchtigten Video nennen Sie die EU ein „aggressives militärisches Bündnis“. Sind Sie angesichts des Ukraine-Kriegs für eine EU-Armee?

Babler

Man muss die EU-Sicherheitsstruktur groß denken, nicht nur anlassbezogen in einem Krieg. Wir haben als europäische Sozialdemokratie kein Konzept. Wir machen einfach mit. Wir als SPÖ haben den Dialog mit unseren Außenpolitik-Experten sträflich vernachlässigt. Ich habe ihn wieder aufgenommen, damit wir zu Standpunkten kommen: Was ist die Rolle der USA, was die EU-Sicherheitspositionierung, was heißen Kriege für die österreichische Neutralität? Diese Fragen müssen wir diskutieren.

Muss sich die EU von der NATO emanzipieren?

Babler