Die Pläne der Regierung verfolgt der frühere Jörg-Haider-Wähler im Internet akribisch. In Foren für Langzeitarbeitslose wird über mögliche Auswirkungen diskutiert. Christian N. redet sich in Rage: "Soll man von 50 bis 65 am Existenzminimum leben und wird einem dann alles, was man sich im Leben erarbeitet hat, weggenommen? Da kann ja was nicht stimmen", zürnt er. Seine Ersparnisse steckte der Metallbauer in Reisen um die halbe Welt, in die Pflege seiner Eltern und schließlich in den Umbau seines Elternhauses.