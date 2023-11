Anrollende Krankheitswelle im November: Ein Winter wie damals

Wellenreiter

„Wir sind mitten in der Welle drin“, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz. Mittlerweile fallen österreichweit rund 44 Prozent der Covid-Tests in Spitälern und Arztpraxen positiv aus. Das lässt sich auch an der Zahl der Krankschreibungen ablesen: Mehr als 11.000 ÖGK-Versicherte mussten Anfang November wegen Covid daheimbleiben. Das ist zwar nur halb so viel wie vor einem Jahr, damals konnten die Tests aber noch kostenlos in Apotheken abgeholt werden. Allgemein stehe Corona zurzeit unangefochten an der Spitze der nachgewiesenen Viren, sagt Redlberger-Fritz, die das nationale Referenzlabor zur Überwachung von Influenza-Viren leitet. Auch im Sari-Dashboard der Sozialversicherungen, das die Anzahl der Patientinnen und Patienten mit Atemwegserkrankungen in Spitälern darstellt, ist in den letzten Wochen ein kontinuierlicher Anstieg von Covid-Fällen zu beobachten.