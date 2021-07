Generalfeldmarschall Göring wird von Keppler, z. Z. Wien angerufen. Keppler: Ich möchte Ihnen kurz berichten. Also Bundespräsident Miklas hat sich geweigert, etwas zu machen. Die Regierung ist aber trotzdem außer Funktion getreten. Ich habe mit Schuschnigg gesprochen, und der sagte mir, sie hätten ihre Funktionen niedergelegt und wir müssten das machen. Göring: (lässt sich den letzten Satz wiederholen) Keppler: Sie haben ihre Funktionen niedergelegt, und Schuschnigg hat selbst gesagt, wir sollten etwas machen und (sukzessive?. Buhler (Buhler oder Buhle- undeutlich) hat mit Seyß-Inquart am Telefon gesprochen, der als Innenminister die Geschäfte weiterführt. Göring (unterbricht): Das habe ich gelesen. Weiter. Keppler: Die alte Regierung hat Befehl gegeben dem Heer, dass es keinerlei Widerstand leistet. Also es darf nicht geschossen werden. Göring: Naja, das ist ja auch Wurscht. Keppler: Jetzt wird in Kürze Landesleiter Klosse (richtig: Klausner) am Rundfunk sprechen, und jetzt möchte ich fragen, o nicht eine prominente Persönlichkeit von Berlin auch einige Worte an Österreicher richtet. Göring: Ja, das weiß ich noch nicht. Nun passen Sie auf: Die Haupt-Hauptsache ist, dass sich jetzt Inquart der ganzen Regierung bemächtigt, Rundfunk besetzt hält... Keppler: Wir haben ja jetzt die Regierung. Göring: Ja, eben. Ihr seid auch die Regierung. Nun passen Sie auf. Folgendes Telegramm soll der Seyß-Inquart hersenden. Schreiben Sie es auf: Die provisorische österreichische Regierung, die nach der Demission der Regierung Schuschnigg ihre Aufgabe darin sieht, die Ruhe und Ordnung in Österreich wieder herzustellen, richtet an die deutsche Regierung die dringende Bitte, sie in ihrer Aufgabe zu unterstützen und ihr zu helfen, Blut zu vergießen zu verhindern. Zu diesem Zweck bittet sie die deutsche Regierung um baldmöglichste Entsendung deutscher Truppen. Keppler: Also es marschieren SA und SS durch die Straßen, es ist aber sehr ruhig. Hier ist alles mit den Fachschaften zusammengeklappt. Göring: Also passen Sie auf: Die Grenzen muss er besetzen lassen, damit die da nicht mit dem Vermögen abschieben. Keppler: Jawohl. Göring: Und dann – vor allen Dingen führt er ja jetzt auch die Außenpolitik. Keppler: Ja, da haben wir noch niemand! Göring: ja, das ist ja egal, die muss jetzt der Seyß-Inquart führen, und der muss jetzt ein paar Leute berufen. Er soll die Leute berufen, die wir ihm vorgeschlagen haben. Er soll jetzt eine provisorische Regierung bilden. Es ist ganz egal, was der Bundespräsident sagt. Keppler: Ja, die tun ha auch nichts! Göring: Nein, nein, er soll jetzt die Regierung bilden, wie er sie vorgehabt hat, und das dem Ausland mitteilen. Keppler: Ja. Göring: Er ist ja der einzige, der noch Gewalt in Österreich hat. Keppler: Ja. Göring: Also unsere Truppen überschreiten heute die Grenze. Keppler: Ja. Göring: Gut. Und das Telegramm wird er möglichst bald schicken. Keppler: Wird das Telegramm Seyß-Inquart ins Bundeskanzleramt schicken. Göring: Also bitte, legen Sie ihm das Telegramm vor und sagenn Sie ihm, wir bitten – er braucht das Telegramm ja gar nicht zu schicken, er braucht nur zu sagen: einverstanden (Anm.: Das Telegramm wurde nie abgeschickt). Keppler: Jawohl. Göring: Rufen Sie mich zu diesem Zweck an, entweder beim Führer oder bei mir. Also macht es gut. Heil Hitler!