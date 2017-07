Anwälte dokumentierten Steuergeldverschwendung

Andreas Helmut Anton Veit (TORUS) vor 2 h

Ja ja, KOMMT ein Haselsteiner ..........

Die Günstlinge satteln ja schon wieder die Hühner und kramen ihre Verhinderer Schlachtrufe hervor, so auch diesmal sind sie die einzig Guten, weil es um WAS geht!

Um WAS geht es denen denn eigentlich genau, einzig um leicht bis nachgeschmissenes Geld, denn die Gier is a Luada und da Neid sei Bruada!

Verlogen schmückt man sich mit ethisch hochstehenden!!