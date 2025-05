Arbeitsloser erkämpfte 4500 Euro vom AMS, ein neues Gesetz soll das künftig verhindern

Alles begann mit einem Versprechen. Als Stefan Heimerl am 2. Jänner 2024 die ZIB2 schaute, ließ ihn ein Satz aufhorchen: „Wer während der Arbeitslosigkeit eine länger dauernde Ausbildung macht, bekommt mehrere hundert Euro zusätzlich“, verkündete der damalige Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) stolz. Heimerl hatte im Februar 2023 eine Ausbildung zum IT-Manager am WIFI St. Pölten begonnen und fühlte sich angesprochen. Tatsächlich hatten ÖVP und Grüne den Bildungsbonus des Arbeitsmarktservices (AMS) mit 1. Jänner 2024 durch den höheren „Schulungszuschlag neu“ ersetzt. Im besten Fall erhielten Betroffene 2024 so 12,45 Euro mehr am Tag.

Und doch wurde Heimerl enttäuscht: Nur wer seinen Kurs nach dem 1. Jänner 2024 begonnen hat, bekomme die höhere Summe, wurde ihm erklärt. Er und alle anderen Arbeitslose, die ihre Ausbildung davor begonnen hatten, sollten weiterhin weniger bekommen. Heimerl schaute ins Gesetz und fand: Nichts dergleichen. „Ich habe versucht, nachzuvollziehen, warum mir das nicht zusteht. Aber das AMS konnte mir keine für mich zufriedenstellende Antwort geben“, sagt Heimerl. Also fragte er einen befreundeten Juristen, und der meinte: „Du hast ein Argument. Probiere es zumindest.“

Klagt uns doch

Heimerl ließ sich vom AMS einen Bescheid über die Höhe seines Arbeitslosengeldes ausstellen und erhob Einspruch. Die Antwort des AMS: Der höhere Schulungszuschlag stünde ihm nicht zu. Das stehe zwar nicht im Gesetz, aber in einer Weisung des Arbeits- und Wirtschaftsministerium an das AMS. Heimerl ließ nicht locker: Eine Weisung könne keinen gesetzlichen Rechtsanspruch einschränken, argumentierte er – und bekam vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVWG) am 10. Jänner 2025 recht: Die Rechtsansicht des AMS beziehe sich zwar auf die Weisung des Ministeriums, habe aber „keine Deckung im Gesetz“. Neben dem Arbeitslosengeld und dem Bildungsbonus von vier Euro am Tag gebühre ihm zusätzlich der neue, höhere Schulungszuschlag von 12,45 Euro täglich. Das AMS überwies Heimerl für jene Schulungsmonate ab Jänner 2024 in Summe 4.523,40 Euro nach.