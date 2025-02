Regierungsprogramm: Wer gewinnt, wer verliert

Wer zur Miete wohnt, kann sich freuen: Der Mietzins wird vom VPI entkoppelt. Das heißt: Die Miete ist nicht mehr an die Teuerung gebunden. Per Bundesgesetz wird die Mieterhöhung auf maximal drei Prozent begrenzt – im Neubau (Vollanwendungsbereich des MRG) wird die Indexierung für heuer ausgesetzt. Bis 2028 soll die Indexierung um je einen Prozentpunkt begrenzt werden.

Brennpunktschulen

Unter dem etwas sperrigen Begriff „sozialindizierter Chancenbonus“ verbirgt sich dieses Ziel: Schulen, die mehr Kinder mit Förderbedarf haben, sollen auch mehr Geld erhalten. Die Mittel sollen von den Schulen autonom verwendet werden, etwa für psychosoziales Supportpersonal, Förderunterricht oder Nachhilfe.

Unternehmen (vielleicht)

Die Reduktion der Lohnnebenkosten ist zur Halbzeit der Legislaturperiode, also in zweieinhalb Jahren, geplant - allerdings vorbehaltlich der budgetären Lage. Dienstgeberzahlungen an den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) sollen reduziert und stattdessen aus dem Bundesbudget abgedeckt werden. Die SPÖ war stets gegen die Lohnnebenkostensenkung. Eine Diskussion, ob die Budgetlage diese Maßnahme hergibt, ist zu erwarten.

Die Spätschicht-Fraktion

Die Abgaben und Steuern auf geleistete Überstunden sollen gesenkt werden. Dem Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerin soll damit mehr Geld bleiben – das gilt aber nur für Vollzeitbeschäftigte, für Teilzeit könnte der Mehrarbeitszuschlag fallen.

Pritschenwagenfahrer

Wer die Anschaffung eines Klein-LKWs plant, darf sich freuen: mit Juli 2025 soll die Normverbrauchsabgabe (NoVA) für die N1-Fahrzeugklassen fallen.

Das Bundesheer

Trotz angespannter Budgetlage werden die geplanten Beschaffungen des Bundesheers weiter vollzogen. Darunter: das Raketen-Luftabwehrsystem Sky Shield.

Die Verlierer

TikTok

Finger weg vom Smartphone: Die Regierung will ein bundesweites Handyverbot an Schulen durchsetzen. Dazu richtet sie eine Forderung an die EU-Kommission, die Social-Media-Plattformen beschränkt: So soll es einstweilige Verfügungen zur Sperrung von Accounts von Hasspredigerinnen und Hasspredigern geben. Bisher erzielen soziale Medien auch mit extremistischen Inhalten Reichweite, Aufmerksamkeit und damit Erlöse.

Pensionisten

Pensionisten müssen noch heuer mit einer Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge von 5,1 auf sechs Prozent rechnen. Auch für Menschen, die in den nächsten Jahren in Pension gehen, gibt es Verschlechterungen: 40 Versicherungsjahre sind bald nicht mehr genug. Die Korridorpension soll bereits ab dem kommenden Jahr schrittweise angepasst werden. Das bedeutet: Künftig sind 42 Versicherungsjahre notwendig, um verfrüht in Pension gehen zu können. Am gesetzlichen Pensionsantrittsalter wird allerdings nicht gerüttelt.

Wahlärzte

Die Regierung plant eine Verpflichtung, dass Wahlärztinnen und Wahlärzte im Notfall ihre Patienten zu Kassenkonditionen behandeln müssen. Derzeit sind Wahlärzte in ihrer Honorargestaltung frei.

Stiftungsbegünstigte

Die Stiftungseingangssteuer wird von 2,5 auf 3,5 Prozent und die Zwischensteuer von 25 auf 27,5 Prozent erhöht.

Volksrock’n’roller

FPÖ und ÖVP wollten „Österreich-Quoten“ auf Ö3, davon ist im Programm der Dreierkoalition keine Rede mehr.

Asylberechtigte

Der Familiennachzug soll mit sofortiger Wirkung gestoppt werden. Ob das Ziel rechtlich hält, ist offen.

Junge Verliebte

Künftig darf erst ab dem 18. Lebensjahr geheiratet werden. Bisher war, mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, das schon ab 16 möglich. Cousins und Cousinen dürfen nicht mehr getraut werden.

Extremisten

Für Hassprediger wird es eng: Die Bundesregierung setzt sich für ein europaweites Register samt Einreiseverbot im Schengenraum ein. Die Dokustelle Politischer Islam wird ausgebaut.