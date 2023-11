Wann es geboten ist, dass die Bundesregierung Consulter von außen in Anspruch nimmt, legte der Rechnungshof in seinem Bericht „Beauftragungen von Beratungsleistungen und Studien in ausgewählten Ressorts“ im Jahr 2020 fest: „Die Zuziehung externer Expertise ist zweckmäßig, wenn die Abwicklung eines Projekts Spezialwissen voraussetzt, das im Ressort nicht zur Verfügung steht oder wenn die Einbringung einer Außenperspektive die Qualität und Erfolgswahrscheinlichkeit eines Vorhabens wesentlich erhöht.“

Sebastian Kurz trieb das Beraterwesen auf die Spitze. Er etablierte im Kanzleramt eine eigene Stabsstelle namens Think Austria unter Leitung der früheren Chefin des Österreich-Ablegers der Boston Consulting Group, Antonella Mei-Pochtler. Ergebnisse lieferte Think Austria kaum, im Februar 2022 wurde sie von Kanzler Karl Nehammer aufgelöst.

In seinem Bericht prüfte der Rechnungshof damals entgeltliche Beratung für die Ministerien. Umstritten ist diese, wenn das gelieferte Know-how auch in den jeweiligen Ressorts zur Verfügung stünde. So kritisierte der Rechnungshof im Vorjahr, dass das Finanzministerium 2020 zur Ausgestaltung des Cofag-Gesetzes externe Rechtsanwaltskanzleien engagierte, statt auf „Fachwissen und Erfahrung“ im eigenen Haus zurückzugreifen. Externe Berater sollten, so der Rechnungshof, nur „allfällig“ beigezogen werden.

Hlawati war als Wirtschafts- und Unternehmensanwältin an so gut wie jeder Privatisierung seit der Regierungszeit von Wolfgang Schüssel beteiligt. Sie war Partnerin in einer der größten Wirtschaftskanzleien Wiens, heute Cerha Hempel. Jetzt ist sie die wohl mächtigste ÖBAG-Chefin seit Langem. Auch weil seit Corona und dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die staatlichen Beteiligungen nicht mehr nur bequeme Dividendenbringer, sondern eine Frage der öffentlichen Energieversorgung und der Autonomie des Wirtschaftsstandorts sind. „Frau Hlawati ist schon monatlich zum Austausch bei uns“, heißt es aus dem Umfeld des Finanzministers. Es soll wohl sichergestellt werden, dass die Interessen von OMV, A1, Bundesimmobilien-Gesellschaft & Co. bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden.

Schon in den drei großen Krisen der vergangenen Jahre gelang es der Industrie, der Regierung ihre Interessen als gesamtstaatliche Notwendigkeiten zu verkaufen. Im Dezember 2022 beschloss die Koalition den sogenannten Energiekostenzuschuss II, um den Betrieben die Teuerung für 2023 teilweise zu kompensieren. Dass Kanzler Karl Nehammer im März 2022 kategorisch festhielt, ein Boykott von russischem Gas sei „realitätsfremd und falsch“, ist auch auf intensives Lobbying der IV zurückzuführen. Und als die Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie überlegte, die Produktionen in den Fabriken zu stoppen, riet die Industrie erfolgreich davon ab. Räder und Bänder liefen weiter.

Präsident der IV ist der steirische Unternehmer Georg Knill. In Wien schupft Neumayer den Laden und agiert nach außen in einer Doppelfunktion als Berater und Influencer. Neumayers primäre Aufgabe besteht darin, keine Regierungsaktivitäten zu übersehen, die für die Industrie auch nur im Ansatz Bedeutung haben. Dieses Screening funktioniert vor allem über informelle Kanäle. Neumayer ist seit zwölf Jahren in seiner Funktion, Georg Knill bereits sein dritter Präsident. Dass die ÖVP in dieser Legislaturperiode den Wunsch der Grünen nach einem weitreichenden Klimaschutzgesetz wohl nicht mehr erfüllen wird, geht auch auf den Rat, respektive den Einfluss, der IV und ihres Generalsekretärs zurück.

Kann gut sein, dass Lothar Lockl einer der Lieblings-Grünen der Schwarzen ist. Alexander Van der Bellens Wahlkampfleiter bei dessen Präsidentschaftskandidatur 2016 gilt als sachlich, verlässlich und vor allem marktwirtschaftlich orientiert. Wäre es anders, hätte die ÖVP wohl auch nicht zugestimmt, dass Lockl Vorsitzender des Stiftungsrats des ORF wird und damit eine zentrale Funktion im Medienbetrieb ausübt. Lockl ist ein zweifacher Berater. In seinem zivilen Leben als Gesellschafter einer Kommunikationsagentur war er unter anderem dem Klimaministerium zu Diensten. Öffentliche Aufträge wolle er zurückfahren, erklärte er nach seiner Wahl zum ehrenamtlichen Vorsitzenden des Stiftungsrats. Bei den Verhandlungen um ein neues ORF-Gesetz erhielt Lockl – und mit ihm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann –, wozu er Medienministerin Susanne Raab geraten hatte: eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe, die ab 2024 die GIS-Gebühr ersetzt. Die ORF-Gremien wurden im Zuge der Reform nicht geändert. Doch im Oktober erklärte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Zusammensetzung des Stiftungsrats für verfassungswidrig, da die Regierung zu viel Einfluss bei dessen Bestellung habe. Lockls Job ist nicht gefährdet, da das Gesetz, so die VfGH-Vorgabe, erst im März 2025 repariert sein muss. Und Lockl wird der jetzigen und wahrscheinlich auch der nächsten Regierung dabei mit Rat zur Seite stehen, wobei ihm – wie er gern betont – nicht nur der ORF, sondern der gesamte Medienstandort ein Anliegen sei.

Doch nach 15 Jahren in der E-Control habe er es als seine Verpflichtung gesehen, seine Expertise der Politik zur Verfügung zu stellen. „Der Stundensatz ist nicht so brüllend, in der Privatwirtschaft würde ich nicht für dieses Geld arbeiten“, sagt Boltz, der unter anderem auch als Berater für die Wirtschaftskanzlei Baker & McKenzie tätig ist.

Boltz wurde ins Ministerium geladen. Nicht zum Rapport, sondern um seine Ideen zu präsentieren, wie Österreich mit weniger russischem Gas auskommen könne. Seit Sommer 2022 ist Boltz strategischer Berater für Energieversorgung im grünen Klimaschutzministerium; erst kürzlich wurde sein Mandat verlängert. Wöchentliche Sitzungen mit dem Krisenkabinett, dazu Treffen mit der Fachsektion und fallweise auch mit der Ministerin – die erste Phase sei sehr intensiv gewesen, erzählt Boltz. Er schreibe jedoch keine hundertseitigen Studien, sondern liefere Konzepte: etwa, wie sich mehr Gas einspeichern lasse, wie man die Lieferländer diversifizieren könne oder sich Österreich bei der gemeinsamen Gasbeschaffung mit der EU positionieren solle. „Man darf sich nicht erwarten, dass alles eins zu eins umgesetzt wird, was man vorschlägt“, sagt Boltz. Im Klimaministerium sei er mit vielen Ideen durchgekommen. „Das große Hindernis ist, sie in der Koalition, aber auch in der SPÖ durchzubringen“, so Boltz mit Blick etwa auf das Energieeffizienzgesetz, welches im Nationalrat nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit erhielt.

Es war einige Zeit nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, als Walter Boltz ein Anruf aus dem Kabinett von Energieministerin Leonore Gewessler ereilte. Die Energiemärkte spielten verrückt, die Preise für Strom und Gas erklommen ungeahnte Höhen, und die Sorge vor kalten Wohnungen war groß. „Während einige aus der Branche zu dieser Zeit auf Tauchstation waren, habe ich mich in den Medien immer wieder zur Gaskrise geäußert“, sagt Boltz. Und dabei hatte der ehemalige langjährige Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control auch nicht mit Kritik über das zögerliche Krisenmanagement der Politik gespart.

Anlassbezogen finden höchstrangige Arbeitsgruppen zusammen, an denen auch Kopf teilnimmt. So diskutieren die Minister Gerhard Karner (Inneres), Susanne Raab (Integration), Martin Kocher (Arbeit) und Johannes Rauch (Soziales) derzeit über Aufenthaltsregeln für Vertriebene aus der Ukraine.

Manchmal ist die Wirkung unmittelbar. Im September riet AMS-Chef Johannes Kopf – mit seiner Vorstandskollegin Petra Draxl – der Regierung, die Mittel für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt um bis zu 100 Millionen Euro zu erhöhen. Am Ende wurden es 75 Millionen Euro. Seit 2006 ist der Jurist Direktor des Arbeitsmarktservice. Sein direkter Kanal zur Politik sind die Sitzungen des AMS-Verwaltungsrates, in dem neben den Sozialpartnern auch Finanzministerium und Arbeitsministerium vertreten sind.

Geht es um das Thema Klima, kommt die Regierung um einen Mann nicht herum: Karl Steininger, Leiter des Wegener Centers für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz. Der Wirtschaftswissenschafter steht seit Jahrzehnten in Kontakt mit der Politik. Sein Institut führte immer wieder Forschungsprojekte durch, die durch den Klima- und Energiefonds finanziert wurden. Auch schon zu Zeiten, in denen das zuständige Ministerium das Klima noch nicht im Namen trug, sondern sich mit dem Umweltschutz begnügte. Für den bis 2017 im Amt gewesenen ÖVP-Umweltminister Andrä Rupprechter etwa errechneten Steininger und sein Team gemeinsam mit weiteren Forschungseinrichtungen die „Cost of Inaction“, also was der Klimawandel Österreich kostet, wenn keine geeigneten Maßnahmen zur Anpassung getroffen werden.

Sonst um Kritik kaum verlegen, streut Karl Steininger der aktuellen Regierung Rosen: „Grundsätzlich hat sie schon eine wissenschaftsaffine Haltung, speziell bei der vorigen Regierung war das noch anders.“ In der Vergangenheit habe man oft Studien erstellt und dann nie wieder etwas von der Politik gehört. „Jetzt bekommen wir eigentlich immer Rückmeldung, etwa ob vorgeschlagene Maßnahmen politisch durchsetzbar sind oder nicht.“

Im Vorjahr wurde Steininger in den Expertenbeirat des von Christoph Badelt geführten Produktivitätsrats der Bundesregierung berufen. Allerdings ortet der Klimaökonom Unterschiede, was die Einbeziehung der Wissenschaft betrifft: „Während es bei der ÖVP auf die jeweiligen Minister ankommt, ist sie bei den Grünen gesamt sehr stark.“ Und so bewertet er aktuell für das Klimaministerium gemeinsam mit 40 anderen Experten die 107 Stellungnahmen, die seit dem Sommer zum Nationalen Klima- und Energieplan (NEKP) eingegangen sind. „Da geht es darum, zu analysieren, welche Vorschläge am erfolgversprechendsten sind, um die Klimaziele zu erreichen“, sagt Steininger. Ob sie dann tatsächlich umgesetzt werden, steht freilich auf einem anderen Blatt.