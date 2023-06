Bablers Rede am Parteitag: Der Träumer, der SPÖ-Chef werden will

Es ist 12:16 Uhr, Andreas Babler spricht seit einer halben Stunde, und man hat das Gefühl, jetzt holt er das erste Mal tief Luft. Ein deutscher Sprecher schafft durchschnittlich 90 bis 120 Wörter pro Minute, aber Babler hebt die Statistik an diesem Samstag deutlich nach oben. 45 Minuten darf er hier am SPÖ-Parteitag in Linz sprechen, um die Delegierten zu überzeugen, ihn zum Vorsitzenden zu wählen. Babler will offenbar keine Sekunde davon verschwenden. Er klopft sich mit der Hand auf das Herz, ballt die Fäuste in die Luft und redet, redet, redet, ohne auch nur den Applaus im Saal abzuwarten.

Bis um 12:16 Uhr eben, als er alle seine inhaltlichen Punkte angesprochen hat. „Ich hör dann oft: Ja Andi, alles schön und gut“, sagt er. „Das ist alles sozialdemokratisch, aber das ist ja was für Träumer.“ Und weiter: „Wir sind also Träumer, wenn wir Kinder aus der Armut holen. Wenn wir für gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit sind, für ein Recht auf einen Arzttermin.“ Dann ruft Babler in die Menge: „Wisst ihr, Träumer ist ein anderes Wort für Sozialdemokraten!“