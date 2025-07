Lektion 22: Wenn der Weg auf Wasser baut

Das kam so: Geplant war eine Radtour. Auf dem violetten Alltagsrad ging es durch Seitengassen mit Kuhfladen-großen Schlaglöchern, vorbei an niedlichen Cottages und grünen Parks. So weit, so idyllisch. Doch dann führte der Radweg eine steile Dorfstraße hinab und hörte unvermittelt auf. Nun sagen Sie vielleicht: Na ja, fährt man eben ohne Radweg weiter. Das hätten wir gerne getan. Doch leider bot sich vor unseren Füßen weder Asphalt noch Grasfläche, sondern die schunkelnde Oberfläche des Flusses Hamble. Hatten wir ein Schild falsch gelesen? War die Route veraltet? Sollten wir umkehren?