Beate Meinl-Reisinger: „Gleichgültigkeit ist der größte Feind“

Von der NATO zu verlangen, Österreich zu verteidigen, umgekehrt aber nichts für die NATO zu tun, sei nicht in Ordnung: „Entweder man sitzt am Tisch oder man ist Spielball.“ Als klares Votum für einen NATO-Beitritt will Meinl-Reisinger das nicht verstanden wissen, Ihr gehe es um ein „strategisch autonomes, handlungsfähiges Europa“. In Sicherheitsfragen zu sehr von den USA oder der Türkei abzuhängen, in Energiefragen von Russland, bei Lieferketten von China sei grundsätzlich „nicht die allerbeste Sache“. NEOS arbeite an einem europäischen Heer, gleichzeitig müsse man zur Kenntnis nehmen: „Ohne NATO geht nichts.“

Meinl-Reisinger wünscht sich mehr Ehrlichkeit in den „angestaubten Diskussionen“ über die Neutralität. Das unbedingte Ja zur Neutralität etwa von Alt-Bundespräsident Heinz Fischer – das er kürzlich im profil-Streitgespräch bekräftige – erinnere sie an die Haltung: „Ich bin 60 Jahre nicht angeschnallt gefahren, und es ist nichts passiert.“ Österreich solle sich an einem europäischen Heer im Rahmen der NATO beteiligen: „Ein militärischer Pakt schützt weitaus mehr, als neutral zu sein.“