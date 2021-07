S. wird vorgeworfen, drei Mal eine Verwaltungsübertretung begangen zu haben. Am 12. November, am 19. November und am 21. November des vergangenen Jahres soll sie laut Strafverfügung "in aufdringlicher Weise um Geld oder geldwerte Sachen gebettelt“ haben. Dabei habe sie "den vorbeigehenden Passanten mit ihren Füßen den Weg verstellt“, diese mit den Worten "Hunger, Kinder, Krankenhaus usw.“ angebettelt und sie auch in rumänischer Sprache "beschimpft“, wenn ihr Betteln erfolglos gewesen sei. Die Geldstrafe beträgt jeweils 140 Euro.