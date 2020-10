Bezirksblätter-Redakteure mussten Positiv-Storys über Politiker schreiben

profil und das Ö1-Medienmagazin „doublecheck“ konnten Einblick in dutzende interne Mails der Bezirksblätter Niederösterreich nehmen – die kostenlose Wochenzeitung ist immerhin das reichweitenstärkste Printprodukt des Landes. Die internen Unterlagen des Medienbetriebs belegen: immer wieder forderte die Chefredaktion von den Lokalreportern, wohlwollend über Politiker und Parteiorganisationen zu berichten.

Für kritische Journalisten klingen die Arbeitsaufträge wie ein Alptraum: „Mit dem Bauernbund wurde eine Geschichte vereinbart, die in Kalenderwoche 9 erscheinen MUSS.“ Das schrieb der damalige Vize-Chef der Bezirksblätter Niederösterreich, Christian Trinkl, Mitte Februar 2019 in einem Mail an seine 19 Lokalredaktionen: „Die Obleute (des Bauernbundes, Anm.) sind gebrieft, dass wir die Geschichte mit ihnen machen und sollten euch genügend Info geben können.“ Damit die Lokalreporter bloß keinen Fehler machen konnten, schickte Trinkl auch noch die „Stoßrichtung“ mit, die der Artikel haben sollte: „Wir stehen an der Seite der Bauern.“

Die eingeforderten Berichte wurden von den Lokalreportern pflichtbewusst umgesetzt. Als Kooperation mit dem Bauernbund waren die Storys nicht gekennzeichnet.