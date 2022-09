Bildungsforscherin Spiel: "Verzweifeln ist keine Option"

profil: Bis 2030 bleibt jede fünfte Lehrerstelle unbesetzt. Es gibt Gerüchte, dass angesichts des Lehrkräftemangels die Ausbildung verkürzt werden könnte.



Spiel: Da wäre ich absolut dagegen. Wir haben sehr für eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung gekämpft, sowohl für die Primarstufe als auch für die Mittelstufe, und auch dafür, nicht nach Schultypen, sondern nach Altersstufen auszubilden. Denn auch die Herausforderungen sind größer als vor 20 Jahren und werden sich wohl noch vergrößern. Man würde ja wohl bei einem Ärztemangel auch nicht die Medizinausbildung verkürzen.



profil: Sie sagen, wir brauchen weder Superlehrer noch Superkinder. Wie kann das Bildungssystem vermitteln, dass man nicht alles aus eigener Kraft schaffen muss?



Spiel: Indem man Solidarität stärkt und öfter gemeinsam an Problemen arbeitet. Ich erinnere mich an einen Schüler, der im Rahmen einer Studie angegeben hat, er sei froh, den einzigen Computer in der Familie zwischen ein und zwei Uhr früh für Hausaufgaben zur Verfügung zu haben. Für diese Realitäten sollten wir ein Auge haben, weil der Zusammenhalt verloren geht, wenn zu viele Menschen aufgrund schwacher Bildung nicht am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt teilnehmen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre war in dieser Hinsicht nicht einfach. In Social-Media-Gruppen denken alle ähnlich, man freut sich über Likes. Eine andere Meinung zu vertreten, ist schwierig. Oft ist die einzige Lösung, die Gruppe zu verlassen, wenn der Druck zu groß wird. All das könnte man in der Schule aufnehmen. Und wir sollten auch mehr darüber nachdenken, wie man überforderten Eltern helfen könnte. Eine bereits erprobte Lösung ist der Ausbau von Kindergärten zu Beratungsstellen für Eltern.



profil: In kaum einem anderen Land hängt der Bildungserfolg dermaßen stark am sozioökonomischen Status des Elternhauses wie in Österreich. Welche Folgen wird die Teuerung haben?



Spiel: Natürlich muss man in dieser Situation helfen. Man kann Menschen ja wohl nicht einfach erfrieren oder verhungern lassen. Und auch die Kinder, die durch die Lockdowns aus dem Lernen herausgefallen sind, brauchen Unterstützung und Förderung. Aber wenn man wirklich für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen will, gibt es zwei vordringliche Maßnahmen mit einem hohen Return on Investment: Erstens eine hochwertige, frühe Förderung in der Elementarstufe, wo Bildungsnachteile bereits vor Schuleintritt ausgeglichen, aber auch Begabungen identifiziert werden können. Und zweitens Ganztagsschulen, die nebenbei auch die Eltern entlasten. Darüber hinaus sollten sich Schulen noch viel mehr öffnen.