Deswegen will ich eine Bildungspflicht. Am Ende der Schulpflicht soll über eine mittlere Reifeprüfung getestet werden, ob Jugendliche fit fürs Berufsleben sind. Wenn nicht, verlängert sich die Schulpflicht zum Beispiel um ein weiteres Schuljahr. Oder durch Kurse.

Wir sind in den vergangenen Jahren in ganz Österreich aufgrund diverser Krisen bildungspolitisch zurückgefallen. Jetzt als Minister kann ich die Aufholjagd starten.

Ihre Wien-Bilanz kann man auch anders lesen. Lehrermangel, Sprachdefizite und Probleme in sogenannten Brennpunktschulen, all das hat deutlich zugenommen.

Wir haben 5000 Kinder über die Familienzusammenführung aus Syrien oder Afghanistan in Wiener Schulen integriert. Noch einmal so viele Kinder verkraften wir nicht.

Wir hatten Monate, in denen 400 Kinder aus Syrien und Afghanistan in Wiener Schulen gekommen sind. Das waren 20 neue Klassen pro Monat. Oder eine ganze Schule. Insgesamt haben wir 5000 Kinder über die Familienzusammenführung in Wiener Schulen integriert.

Wir sehen viele Personen, die sich darum reißen, in der Schule zu arbeiten. Zum Beispiel Psychotherapeuten, klinische Psychologen, ehemalige Pflegekräfte. Aber es gibt längst auch Quereinsteiger aus der Industrie, etwa in Berufsschulen.

In den Kindergärten fehlen in ganz Österreich bereits 1000 Personen. Wie soll sich ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr vom Personal her ausgehen?

Was werden Sie gegen die in „gute“ Schulen und Brennpunktschulen getrennten Schulwelten in Städten wie Wien, Graz, Linz oder Wels unternehmen? Ist Durchmischung überhaupt noch möglich?

Wiederkehr

Durchmischung lässt sich nicht erzwingen. Die Eltern sollen weiterhin Wahlfreiheit haben. In London ist es gelungen, extrem benachteiligte Schulen so sehr aufzuwerten, dass sie heute bei den Besten mitspielen. So wurden sie auch attraktiver für Kinder, die nicht nur aus bildungsfernen Schichten kommen. Das erhöhte die Durchmischung. Wir wollen das durch unseren Chancen-Bonus erreichen. Schulen, die wir budgetär aufwerten, können dadurch beispielsweise mehr Unterstützungspersonal einstellen.

Es gibt Volksschulen in Wien, von denen fast alle ins Gymnasium wechseln, und von anderen in Sichtweite fast niemand. So viel Geld können Sie gar nicht in die Hand nehmen, um hier für Durchmischung zu sorgen. Warum keine Migranten-Quote?

Wiederkehr

Ich bin ein großer Gegner von Quoten. Als Liberaler möchte ich Menschen nicht zu etwas zwingen, was sie nicht mögen.

Sind Sie aber ein Fan von Verboten? Im Regierungsprogramm stehen Handyverbot und Kopftuchverbot.

Wiederkehr

Das Handyverbot stärkt Lehrpersonen, die derzeit gegen Handystörer wenig ausrichten können. Es schafft aber auch eine suchtfreie Zone für Kinder und Jugendliche, in der sie wieder mehr miteinander reden und konzentrierter arbeiten.

Dann werden die versäumten TikTok-Videos am Nachmittag in der Aufgabenzeit nachgeholt.

Wiederkehr

Das ist dann nicht mehr in der Hand der Schule. Aber wir wollen durch digitale Bildung und Medienkompetenz dafür sorgen, dass der Umgang mit dem Smartphone insgesamt bewusster wird.

Wo werden die Handys geparkt, und was passiert bei Verstößen?

Wiederkehr

Ich bevorzuge sogenannte „Handy-Garagen“. Bei Verstößen kann es Verwarnungen oder Klassenbucheinträge geben. Und natürlich auch Gespräche mit den Eltern.

Für Eltern, die in der Schule nicht kooperieren, sind im Regierungsprogramm Verwaltungsstrafen vorgesehen. Auch für Handy-Verstöße der Kinder?

Wiederkehr

So weit würde ich nicht gehen, denn es soll die Nichtkooperation der Eltern bestraft werden können.