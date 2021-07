Die Politik – in Person von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser – reagierte erwartbar: Bringt ein Test unerwünschte Ergebnisse, werden nicht die Ursachen hinterfragt, sondern der Test. Und daher wünscht sich Oberhauser „als Frau und Medizinerin“ die Überarbeitung des MedAT. Was die Gesundheitsministerin offenbar nicht sehen will: Die Aufnahmetests diskriminieren nicht, sie bilden die schulische und gesellschaftliche Benachteiligungen von Mädchen in Österreich bloß ab. Josef Christian Aigner, Leiter des Instituts für Psychosoziale Intervention der Uni Innsbruck: „Es ist offensichtlich, dass Mädchen von ihrem durchschnittlichen Bildungsweg her auf solche Prüfungen schlechter vorbereitet sind als Burschen. Daran muss man arbeiten, nicht am Test.“ Oder wie es Martin Arendasy formuliert: „Der Medizinaufnahmetest kann – und soll – nicht ausgleichen, was in der Erziehung und 15 Schuljahren sozusagen passiert ist.“