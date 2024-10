Umstrittener Privatbesuch: Blaue Orban-Festspiele im Hohen Haus

„Wen lädt Rosenkranz da ein?“

SPÖ, Grüne und NEOS übten im Vorfeld heftige Kritik. „Wen lädt Rosenkranz da ein? Einen Antidemokraten, Antieuropäer und Putin-Versteher“, sagte er bei der Pressekonferenz im Parlament, direkt vor dem Besuch. Rosenkranz werde seiner Rolle als Nationalratspräsident „sicherlich nicht gerecht, wenn er einen Mann empfange, der sein Land in eine korrupte Elitenherrschaft umgebaut hat“, betonte SPÖ-Chef Andreas Babler in einer Aussendung.

Am Nachmittag nimmt der ungarische Premier an einer Podiumsdiskussion der Schweizer Wochenzeitung „Weltwoche“ teil.

Orbáns Visite in Wien ist eigentlich ein Privatbesuch: Im Rahmen der „Weltwoche“-Podiumsdiskussion spricht er am Donnerstag mit dem deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder zum Thema „Frieden in Europa“ in den Sofiensälen in Wien-Landstraße. Moderiert wird die Veranstaltung von „Weltwoche“-Herausgeber Roger Köppel, der erst im Juni Orbán auf dessen umstrittenen Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin begleitet hatte.