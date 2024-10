Von Autokraten und Männern, die sich selbst einladen: Walter Rosenkranz und seine Gäste

Die Debatte über die Aussage von Walter Rosenkranz wird seit Tagen mit schwankendem Empörungsgrad geführt: Der blaue Nationalratspräsident wäre „rein hypothetisch“ bereit, Kreml-Chef Wladimir Putin zu empfangen, sofern dies auch „nur der kleinste Beitrag sein könnte, dass dieses Morden an der Kriegsfront zwischen Russland und der Ukraine aufhört“. Das erklärte Rosenkranz im Interview in der ORF-Sendung „Hohes Haus“. Und das, obwohl gegen den russischen Präsidenten ein Haftbefehl vorliegt.

Putin ist somit nicht nur ein „Autokrat“, wie ihn Moderatorin Margit Laufer im Gespräch mit Rosenkranz am Sonntag in der ZIB2 bezeichnete. Er müsste laut Entschluss des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), der am 23. März 2023 getroffen wurde, beim Betreten des Landes sofort verhaftet werden. Dazu ist Österreich als Vertragspartner verpflichtet. Diese Tatsache wurde in den TV-Sendungen interessanterweise weder von Rosenkranz noch von den Moderatorinnen thematisiert.