Blaue Stadtflucht nach Niederösterreich: Gehen der Wiener FPÖ die Wähler aus?

„Ich hätte Sie gewählt. Aber ich wohne jetzt in Niederösterreich“, zitiert Stadler aus einem E-Mail eines früheren Anhängers. Er habe einige solcher Zuschriften erhalten. Sein eigener Sohn wohne schon länger samt Familie „drüben“. Man merke, „dass ein Teil wegfällt“. Neu hinzugekommen als Wähler sei so mancher türkischstämmige Simmeringer. Doch deren erste Adresse bei der Wahl bleibt die SPÖ.

An der Grenze zu Niederösterreich, wo Wien-Simmering schon mehr Land als Stadt ist, heimwerkt Paul Stadler dieser Tage. Der 68-Jährige nutzt die Ruhe nach der Wien-Wahl. Stadler war Bezirksvorsteher von 2010 bis 2015 und wollte Simmering 2025 wieder von der SPÖ zurückerobern. Doch dieses Mal wurde kein Bezirk blau. Dass selbst der bekannte und beliebte Simmeringer scheiterte, überraschte angesichts der blauen Welle, die seit Jahren durch ganz Österreich rollt – aber eben nicht durch Wien. Holte die FPÖ 2015 unter Heinz-Christian Strache in Wien noch 31 Prozent, waren es unter Dominik Nepp nun 20 Prozent.

Linkes Wien, rechtes Land. Wie sehr wird diese Polarisierung durch die Stadtflucht rechter Wiener verstärkt, in ruhigere NÖ-Gemeinden mit weniger Migranten? Geht der FPÖ in Wien langfristig ihre autochthone Stammklientel verloren?

Wien wuchs in den vergangenen Jahren massiv auf über zwei Millionen Einwohner an. Dass Menschen aus Wien auch wegziehen, ging dabei fast unter. Doch von Wien nach Niederösterreich ziehen seit geraumer Zeit netto jährlich rund 5000 Österreicher mehr als umgekehrt. Warum sollten „Auswanderer“, die es ruhiger haben wollen, überdurchschnittlich zur FPÖ neigen?

Dafür gibt es Indizien. Eine Grafik, die der „Standard“ rund um die Wien-Wahl erstellte, zeigt, dass sich gebürtige Wiener ohne Migrationshintergrund vorwiegend Richtung Stadtrand niederlassen.