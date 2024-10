Bombendrohungen in Österreich: 20-jähriger Schweizer in Kanton St. Gallen ausgeforscht

27 anonyme Bombendrohungen hat seit dem 30. September in Österreich gegeben. Alle davon wurden per E-Mail verschickt. Die letzte ist gerade einmal 24 Stunden her. Am Sonntag musste der Leobener Bahnhof in der Steiermark gesperrt werden, weil eine Droh-E-Mail bei der Polizei eingegangen war. Der gesamte Zugverkehr wurde eingestellt, der Bahnhof abgeriegelt.

Die Anschlagsdrohungen wiederholte sich vergangene Woche mehrfach. In Graz mussten zwei Schulgebäude evakuiert werden, auch in Linz sind Bombendrohungen gegen den Hauptbahnhof und gegen ein Gymnasium eingegangen, ebenso in Klagenfurt und Innsbruck, wo die E-Mail von der Polizei zuerst übersehen wurde. Auch gegen das Landesgericht für Strafsachen in Wien ging eine Drohung ein, musste aber nach einer „polizeilichen Evaluierung“ nicht geräumt werden. Wie die APA berichtet, waren laut ÖBB waren allein von den ersten fünf Bombendrohungen an Bahnhöfen rund 450 Züge sowie Tausende Fahrgäste betroffen. Insgesamt sei es dabei zu Unterbrechungen des Zugverkehrs im Ausmaß von rund acht Stunden gekommen, erklärten die Bundesbahnen vergangene Woche.

Mutmaßlicher Täter aus St. Gallen

Jetzt konnte der Tatverdächtige ausgeforscht werden, heißt es von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). In Zusammenarbeit Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Vorarlberg gelang es, den verantwortlichen Mann in der Schweiz zu lokalisieren. Ebenfalls involviert in die Ermittlungen sind die weiteren acht Landesämter zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graz und der Staatsanwaltschaft Linz.