250.400 Burgenländerinnen und Burgenländer wählten einen neuen Landtag in Österreichs westlichstem Burgenland. Sechs Parteien standen am Wahlzettel, für den amtierenden Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ging es um die Verteidigung der Absoluten aus dem Jahr 2020.

Die Neos haben den Sprung in den Landtag nicht geschafft, sie erhielten 2 Prozent der Stimmen. Die Liste Hausverstand (HAUS) erreichte 0,8 Prozent der Stimmen).

Enttäuschung bei ÖVP

Norbert Hofer konnte die Zahl der Stimmen für die FPÖ mehr als verdoppeln. Das Ergebnis aus dem Jahr 2020 stand im Schatten der Ibiza-Affäre. Die FPÖ konnte sich von unter 10 Prozent auf mehr als 20 Prozent steigern. Gegenüber PULS 24 zeigt sich Hofer in einem Interview offen, mit der SPÖ zu koalieren, „wenn man sich auf ein Programm einigen kann“. Eine Koalition an der SPÖ vorbei werde es aus seiner Sicht nicht geben.

Nun liegt es an der SPÖ, einen Koalitionspartner zu finden. Möglich wäre es mit FPÖ, ÖVP oder auch den Grünen. Gegenüber „PULS 24“ spricht der Klubobmann der SPÖ-Burgenland, Roland Fürst, davon, dass er froh sei, dass die Grünen im Landtag verblieben sind. Vorstellbar sei eine Koalition mit allen Dreien, man müsse nun abtasten, wer der SPÖ im Burgenland am meisten entgegen kommen würde, die Regierungsbildung werde auf jeden Fall schneller auf der Zielgeraden als im Bund, so Fürst.

Die ÖVP zeigt sich über die mehr als 8 Prozent Minus enttäuscht. Es sei „kein guter Tag für die Volkspartei“, so Spitzenkandidat Sagartz in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA.