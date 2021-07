Der schriftführende Beamte war so penibel, wie man es von einem österreichischen Polizisten erwarten darf. Auf einem vorgedruckten „Durchsuchung-Sicherstellungsprotokoll“ trug er am 28. Februar dieses Jahres handschriftlich all das ein, was er im Auftrag der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKStA) sicherstellen sollte: 2 Mobiltelefone der Marken Apple und LG, 1 Stand-PC, 3 USB-Sticks, 397 Seiten Schriftverkehr, 8 Floppy Discs, 315 CDs und DVDs. Im Anschluss an die Sicherungsmaßnahme setzte der Polizist, nur durch die Dienstnummer identifizierbar, seine Unterschrift unter das Protokoll der Hausdurchsuchung. So weit, so Routine.