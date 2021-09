Caspar Einem: "Tüchtige Hechtinnen"

All jenen, denen es heute gutgeht, und das ist immer die Mehrheit in den SPÖ-Versammlungen, stellt Einem den sozialdemokratischen Arbeiterführer Victor Adler als Vorbild hin: "Auch der hat nicht müssen, sondern wollen."



Einem muß dabei wohl ein bißchen an sich und an die Fußstapfen Bruno Kreiskys gedacht haben. Von "Staberl" in der "Kronen Zeitung" wird er in nestroyscher Manier als "Herr von Einem" beschimpft, als Aristokrat, links und nicht dazugehörig, von der "Presse" fallweise gelobt und von Haiders Mannen als "gefährlich" eingestuft. Er fühlt sich stark genug, Privilegien einer etablierten SPÖ-Klientel in Frage zu stellen, auch wenn er dann wieder kokett hinwirft, daß er "in der Parteihierarchie ein Niemand" sei. Er bricht sozialdemokratische Tabus, indem er bei den Dürnsteiner Gesprächen laut über ein "schlankes Berufsheer" nachdenkt. Bei einem Besuch in einer Polizeiwachstube erzählt er, daß Franz Vranitzky ihn einst gefragt habe, ob er für "alles" zur Verfügung stehe, und er habe ja gesagt.



Als die Wiener SPÖ nun vor wenigen Wochen bei ihrem Wahlkampfauftakt in der Kurhalle Oberlaa alle Kandidaten mit Nelkensträußen auf die Bühne klatschte, gab's für Ex-Innenminister Franz Löschnak, der im Gegensatz zu seinem Nachfolger auf einem sicheren Listenplatz kandidiert, ein leises Pfeifkonzert, in das Caspar Einem, nur spaßeshalber natürlich, einstimmte. Der Kanzler, zwischen den beiden stehend, runzelte die Stirn.



"Einem ist nicht der Mann für den Parteivorsitz", sagte Wiens Bürgermeister Michael Häupl Ende November in einem "WirtschaftsWoche"-Interview, weil er polarisiere. Ein SPÖ-Funktionär aus Wien-Favoriten meinte kürzlich: "Wenn wir den Einem am Victor-Adler-Markt auftreten lassen, wird er wegen seiner Ausländerpolitik mit nassen Fetzen davongejagt". Einem ist es zuzutrauen, daß er noch in dieser Woche dort steht.