Causa Ischgl: Ermittlungen gegen Tiroler Landesamtsdirektor

In seiner Einvernahme Anfang April dieses Jahres wurde Forster vor allem zum chaotischen Abreisemanagement aus Ischgl befragt. Damals, am 13. März 2020, reisten Tausende Urlauber, darunter viele Infizierte, völlig unkontrolliert ab, nachdem die Bundesregierung eine Quarantäne für das Tal angekündigt hatte. Forster sagte aus, er sei von der sofortigen Quarantäne-Verhängung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz überrumpelt worden: „Es war ganz klar nicht so festgelegt, dass die Quarantäne um 14:00 (Zeitpunkt der Pressekonferenz, Anm.) starten soll.“

Der Inhalt der Pressekonferenz sei ihm unbekannt gewesen: „Es ist klar, dass der Bundeskanzler mich nicht fragen wird, was er kommunizieren kann.“ Auch Forsters Anwalt spielt den Ball nach ganz oben: „Das Justizministerium wird mit dem Vorhabensbericht entscheiden müssen, inwieweit der Bundeskanzler in die Verantwortung eingebunden war“, so Albert Heiss zu profil. Mit einer Anklage rechne er nicht.