profil-Morgenpost: Nazikeule 2.0

Blümels Team ließ den Kommentar prompt löschen, wodurch das Posting erst so richtig „viral“ ging. Besonders grotesk fiel aber Blümels Begründung der Löschung aus: „NS-Gedankengut“, so der Politiker in der ORF-Pressestunde, habe auf seiner Facebookseite keinen Platz. Angedacht war das wohl als Gegenangriff, nach dem Motto „Wer die ÖVP mit NS-Gedankengut in Verbindung bringt, verharmlost das NS-Regime.“ Die peinlich-patscherte Argumentation lies das Publikum aber bestenfalls ratlos zurück, einen inhaltlichen Konter zu Menasses Kommentar gab es nicht. So war es am Ende allein Blümel, der wirr die Nazikeule schwang.