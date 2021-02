Seit drei Monaten lebe ich in Österreich, in der Caritas-Unterkunft in der Bachofengasse. Eigentlich bin ich aus Bagdad im Irak. Das Leben dort war hart für mich und meine Familie, es war Krieg, es war traurig. Menschen wurden umgebracht. Meine Eltern entschieden schließlich, nach Jordanien zu fliehen. Dort lebten wir in einem Haus, und ich ging in die Schule, wo ich auch Englisch gelernt habe.