Christian Rainer: „Das Irren stört mich überhaupt nicht“

Ingrid Thurnher: Lieber Christian, es ist mir eine große Ehre, mit dir dieses Interview führen zu dürfen.

Rainer: Eine Ehre für mich. Du bist der Star.



Thurnher: Du bist seit 22 Jahren verantwortlich für profil, das jetzt 50 Jahre alt wird. Rückblickend betrachtet: Was war dein größter Erfolg?

Rainer: Es gibt eine Titelseite, die mir ewig erinnerlich ist: zu Anfang des Jahres 2000, als Schwarz-Blau eben eine Koalition geformt hatte, genauer gesagt Wolfgang Schüssel mit Jörg Haider. Da publizierten wir ein schwarzes Cover mit der Titelzeile „Schande Europas“, darunter klein eingeschnitten das Foto der Unterschriftsleistung. Ich war mir nicht sicher, ob ich diese journalistisch legitime Grenzüberschreitung – so nenne ich es heute – überleben würde. Als mich der Aufsichtsratspräsident am Tag darauf anrief und ich die Nummer von Christian Konrad sah … da dachte ich mir: Aha, jetzt. Und sein Satz war: „Recht habt’s!“



Thurnher: Warum erscheint dir das noch 20 Jahre später so einschneidend?

Rainer: Es hat sich deshalb tief eingebrannt, weil meine journalistische Vita aufbaut auf dem, was dieser Cover versinnbildlicht, nämlich medienaktiven Antifaschismus, generell Widerstand gegen extreme politische Kräfte, die hierorts in der Freiheitlichen Partei fokussiert waren und sind. Ich war ein unpolitischer Mensch bis etwa Mitte der 1980er-Jahre. Dann ritt Kurt Waldheim als Präsidentschaftskandidat ein. Und ich war wütend, zum ersten Mal politisiert, hatte davor an der juridischen Fakultät irrlichternd einmal JES und einmal VSStÖ gewählt. War wütend, habe mich engagiert gegen Waldheim, gegen diese große österreichische Lebenslüge, eine Lüge der damaligen Volkspartei und eine sehr persönliche Lüge von Kurt Waldheim – gegen den Umgang mit dieser Vergangenheit. Ich lief – wir sitzen hier in der Wiener Marc-Aurel-Straße – unten ans Eck, wo noch heute der „Falter“ domiziliert ist – zu deinem Namenskollegen Armin Thurnher und erklärte: „Ich will schreiben.“ Und da begann ich zu schreiben. Der Bogen zu jenem Cover ist offensichtlich, weil es hier auch um die Frage ging: In welcher Art und Weise darf man rechtsrechtes Gedankengut, revisionistische Kräfte, in die österreichische Innenpolitik integrieren? Mit seinem Geschichtsbild war Waldheim unerträglich, erst recht Jörg Haider. Wenn ich auf etwas stolz bin: den Cover gestaltet zu haben und danach – „jetzt erst recht“ – 20 Jahre Herausgeber geblieben zu sein.

Thurnher: Reden wir über die medienstrategische Ausrichtung des profil. Was wir beide als Nachrichtenmagazin klassisch kennengelernt haben, so wie der „Spiegel“, das ist heute schon viel mehr geworden. Heutzutage darf niemand sich mehr Medium nennen, wenn man nicht außer Print auch noch Bewegtbild, Podcasts und, und, und macht. Wo soll das hinführen, was ist die Stoßrichtung?

Rainer: Zunächst: Die Worte „Medium“ und „Medien“ sind korrumpiert und geschändet worden. Ich habe ewig dagegen angekämpft, dass Social Media soziale Medien heißen, dass es Medien gibt, die nichts mit journalistischer Arbeit zu tun haben, mit Medien verlegerischer Herkunft, also mit dem, wofür wir alle stehen, was ihr macht, was wir machen. Den Kampf habe ich verloren und das Wort „Medien“ ist über die Unkenntlichkeit hinaus verbreitert worden. Und jetzt verteidigen wir eben das Wort „Journalismus“. Es schmerzt mich körperlich, dass das Wort Medien so missbraucht wird. Auch, weil es zu Missverständnissen führt, auch, weil nicht jeder unterscheiden kann zwischen dem, was du im ORF und was wir im profil verantworten, und dem, was auf Social Media abgeht. Tut weh – das Match haben wir verloren. Insgesamt widerspreche ich daher zunächst gerne, bevor ich dir dann recht gebe. Im Kern hat sich wenig geändert: Das profil wurde 1970 mit zwei zentralen Funktionen gegründet, auf zwei Säulen. Das eine war die investigative Kompetenz, die bis heute kraftvoll trägt, mit AKH, Groër, Zilk, Casinos zum Beispiel …



Thurnher: Dahinter stand der große Name Alfred Worm …

Rainer: Richtig. Und dahinter stehen große Namen wie Michael Nikbakhsh, Stefan Melichar und viele andere. Und die andere Säule – und das war innovativ für ein Nachrichtenmagazin – war die Meinungskompetenz, dass man bald frech einen Leitartikel an den Beginn des Magazins stellte. Der „Spiegel“ hatte bis vor wenigen Jahren keinen einführenden Kommentar, ja nicht einmal Namen unter den Geschichten. Schon damals war das die zweite Säule, immer klar gekennzeichnet: Das ist Meinung, das ist Analyse, das ist investigativ – und das blieb bis heute so. Daran hat sich wenig geändert, das sind die USPs oder die Hauptaufgaben und auch die Unterschiedlichkeit zu anderen Medien. Als ich vor 22 Jahren kam, blieb uns im Magazinkrieg wenig Zeit, wir suchten eilends einen Slogan, und der heißt bis heute: „Wie viel profil hat Ihre Meinung?“ Was in Wahrheit natürlich auch heißt: „Wie viel profil hat unsere Meinung?“.

Thurnher: Ihr wisst alles besser?

Rainer: Hoffentlich nicht. Wir haben frühzeitig reflektiert, um nicht von der Kanzel zu predigen, sondern Leser und Leserinnen einzubinden. Andererseits aber: Ich stimme dir vollkommen zu, natürlich ist ein Nachrichtenmagazin heute nicht mehr ein Magazin im Sinne von nur einem Printprodukt – das profil ist es noch sehr stark –, sondern macht vielfältig harmonischen Lärm. Wir produzieren derzeit fast jeden Tag einen Podcast. Unser stärkster Podcast hatte 40.000 Zugriffe, im kleinen Österreich ungeheuerlich, ein Wissenschaftspodcast in der Corona-Zeit. Unsere ganz normalen, flugs hinausgeschossenen Podcasts, haben 3000, 4000, 5000 Zugriffe, wenn auch noch immer kaum direkte Monetarisierung. Und ja, es gibt Videos, es gibt die „Morgenpost“, Newsletter. Wir sind online präsent, wenn auch nicht so präsent, wie wir sein sollten. Jetzt könnte ich wiederum sagen: Zum Glück, weil wir in viele Sackgassen nicht eingefahren sind, in die sich manche Printmedien verirrt haben – in dem Glauben, dass man online schnell Geld verdienen könne. Aber es ist hoch an der Zeit, dass wir dort noch mehr tun, als wir in den vergangenen Jahren ohnehin gemacht haben.