Christopher Clark: „Die Zukunft hat sich verdünnisiert“

Mark Twain hat gesagt, die Geschichte wiederholt sich nie, aber manchmal reimt sie sich. Neonazis, die mit Fackeln herumlaufen, haben aus meiner Sicht gar nichts gelernt. Vielleicht wollen sie aber auch bewusst in eine Katastrophe wie den Nationalsozialismus hineinspringen. Davon abgesehen: Es kommt darauf an, was mit Geschichte gemeint ist. Die Zahnmedizin ist eindeutig besser als vor zehn oder 20 Jahren. Man könnte also sagen, jedenfalls die Zahnärzte sind fähig, aus der Geschichte ihres Faches zu lernen. Dass wir uns als politisch entscheidende Wesen verbessert haben, ist jedoch zweifelhaft, wenn wir an Trump, Putin oder Orbán denken. Politisch verläuft die Entwicklung alles andere als linear.

In Amerika wie in Europa greifen Rechtspopulisten, Feinde der Demokratie und Neofaschisten nach der Macht. Lernen wir zu wenig aus der Geschichte?

Ich versuche, schlechte mit guten Nachrichten abzugleichen. Der jüngste Wahlsieg von Geert Wilders in Holland etwa ist eine schreckliche Nachricht. Auf der anderen Seite gibt es jedoch Donald Tusk in Polen.

Es fällt uns manchmal schwer, die große Geschichte zu erkennen, in der wir gerade drinstecken. Was sieht der Historiker?

Herleiten nicht, aber es lassen sich Resonanzen erkennen, etwa an einem Buch wie Thomas Pikettys "Kapital", das beschreibt, wie der Kapitalismus Armut und Ungleichheit erzeugt, entgegen der Meinung, dass er die soziale Frage löse. Bemerkenswert ist weniger Pikettys These als das globale Interesse daran. Ungleichheit ist, wie 1848, ein Kardinalthema.

Ich habe sie in der Schule kennengelernt, in Sydney, Australien. Der Lehrer hat gesagt, Jungs-es war eine Knabenschule-,diese Aufstände waren kompliziert und sind gescheitert. Diese unattraktive Kombination-kompliziertes Scheitern-hat mich zunächst abgestoßen. Aber als Historiker, der im 19. Jahrhundert beheimatet ist, bekommt man schnell zu spüren, dass sie dessen pulsierendes Herz sind. Ein Buch, das die gesamteuropäische Dynamik dieser Revolutionen sichtbar macht, gab es nicht. Das wollte ich schreiben.

Die Demokratie war das Projekt der Radikalen, während die Liberalen, die Bürgerlichen, gar keine Demokraten waren, denn sie wollten keine Vertretung aller Menschen, sondern nur von jenen, die so sind, wie sie selbst: Gebildete, Steuerzahler, Teilhabende am System. Sie haben gemeint, wer kein Eigentum hat und keine Bildung, ist nicht berechtigt und fähig, mitzubestimmen. Für die Arbeiter, aber auch die Arbeitslosen, war die Not am spürbarsten, weil der Realwert der Löhne fiel. Manche Branchen gingen dem Ruin entgegen, etwa die Leinenweber. In den 1850er-Jahren war die soziale Frage alles andere als gelöst, und sie kehrte bald wieder. Aber kurzfristig wurde sie durch das Wachstum gedämpft. Es kam zum ersten Mal zu einer Erfolgsspirale. Investitionen lohnten sich, Gewinne stiegen, die Unternehmen wuchsen, es gab immer mehr Eigentum, Wohlstand und Reichtum. Diese Tendenz hielt, mit jähen Unterbrechungen wie der Weltwirtschaftskrise, bis in die Gegenwart an und ebbte erst in den vergangenen Jahren ab.

Heute bröckelt die Mitte der Politik ab. Die neuen Ideen und großen Herausforderungen kommen von den Extremen, von links und rechts. Das ist mit 1848 vergleichbar. Nach den Revolutionen sah man die Lösung in einer gestärkten bürgerlichen Mitte. Vieles, was damals vorwärtslief, läuft jetzt wieder rückwärts.

In den damaligen Aufständen ging es um Demokratie, nun scheint sie wieder in Gefahr.

Die Demokratie war das Projekt der Radikalen, während die Liberalen, die Bürgerlichen, gar keine Demokraten waren, denn sie wollten keine Vertretung aller Menschen, sondern nur von jenen, die so sind, wie sie selbst: Gebildete, Steuerzahler, Teilhabende am System. Sie haben gemeint, wer kein Eigentum hat und keine Bildung, ist nicht berechtigt und fähig, mitzubestimmen. Für die Arbeiter, aber auch die Arbeitslosen, war die Not am spürbarsten, weil der Realwert der Löhne fiel.

Vereinfacht gesagt kam der Tumult damals von links, heute kommt er von rechts. Manche Historiker meinen, man könne heute nicht mit 1848 vergleichen, weil niemand mehr an die Revolution glaube. Das mag für die Linke stimmen, es stimmte aber auch für die meisten Linken damals. Der Sozialist Louis Blanc etwa, der nach der Februarrevolution 1848 Mitglied der provisorischen Regierung in Paris war, glaubte an den langsamen Wandel, nicht an den gewaltsamen Umsturz.

Das Vertrauen in Politik und Institutionen, auch Medien, schwindet. Nicht nur am gesellschaftlichen Rand wird spürbar, wie viele wegdriften.

Darauf habe ich keine schnelle Antwort. Österreich gehörte 1848 zu den wichtigsten Schauplätzen. Das Überleben des österreichischen Systems ist eines der bemerkenswertesten Ergebnisse dieser Revolution. Die autonomen, nicht besonders synchronisierten Machtzentren des Habsburgerreichs funktionierten erstaunlich gut. So hat man sich durchlaviert. Dazu gibt es eine Anekdote, die in Wien wahrscheinlich jeder kennt: Ferdinand der Gütige hörte den Lärm auf den Straßen und fragte: „Was machen die da draußen?“ „Majestät, sie machen eine Revolution!“ Er fragte daraufhin: „Ja, dürfen s' denn das?“ Das finde ich sympathisch und vielleicht ziemlich österreichisch.

Das ist das Bemerkenswerte. Die Lösungen wären oft verblüffend einfach. Die Klimawissenschaft ist ausgereift und zuverlässig. Problematisch sind die Menschen. Karl Marx schrieb in den 1840er-Jahren über die Schwierigkeiten der rheinischen Forstwirtschaft und kam zum Schluss, dass die erstaunliche Vielseitigkeit der Welt sich vor allem aus der Einseitigkeit ihrer vielen Teile ergibt. Damit meinte er, die Probleme an sich sind nicht unbedingt kompliziert, aber wir sind es, weil wir an engen, egoistischen Perspektiven hängen. Daraus auszusteigen, schaffen wir meistens erst nach einem Weltkrieg oder einer Revolution, nachdem wir am eigenen Leib gelernt haben, was es heißt, dort zu bleiben, wo wir waren.

Die Vorstellung von nicht krisenbedingtem Weiterwachsen fällt uns tatsächlich sehr schwer. Wir müssten lernen, im Hinblick auf das zu handeln, was bevorsteht. Bisher haben wir das nie geschafft. Immer müssen wir erst den Schmerz spüren, bevor wir Fehlentwicklungen korrigieren. Und dann stellt sich die Frage: Kommt eine Zeit, wo sie nicht mehr korrigierbar sind-etwa was den Klimawandel angeht?

Zumal es keine Weltmacht mehr gibt. Geht das amerikanische Zeitalter zu Ende?

Clark

Vielleicht geht es zu Ende, das wissen wir noch nicht. Aber sich jetzt schon darauf zu freuen, scheint mir verfrüht. Die Amerikaner haben gewiss schreckliche Fehler gemacht, aber gibt es wirklich bessere Alternativen? Putins postliberale Weltordnung? Die Mullahs im Iran? Wir werden der amerikanischen Ära-so schlimm sie in mancher Hinsicht auch gewesen sein mag-vielleicht noch nachtrauern.

Zu dieser Ära gehört irgendwie auch Elon Musk, ein disruptiv gestimmter Tech-Gigant, der zum Mars fliegen will, wenn die Erde verbraucht ist. Gibt es eine historische Figur, an die er Sie erinnert?

Clark

Nein; aber ich empfinde seine fast kosmische Frechheit als ständige Herausforderung. Dass ein Mensch mit solch unmenschlichen Ideen so viel Macht an sich reißen konnte, beweist, dass wir in einer Welt leben, in der sich Macht nicht unbedingt an den richtigen Stellen sammelt. "Let's trash the earth" ist eine schreckliche Vision. Ich würde lieber mit meinen Erdlingen in den Flammen der brennenden Erde sterben, als in der Kolonie Elonia auf dem Mars unter der Regierung von Musk oder einer von ihm geschaffenen künstlichen Intelligenz mein Leben zu fristen.

Derzeit übergibt die Menschheit ihr gesamtes Wissen an künstliche Intelligenzen, die so rasend schnell lernen, dass Kontrollschleifen vielleicht nicht mehr möglich sein werden. Was passiert dann mit uns Menschen?

Clark

Es gibt-nicht ganz ernst gemeint-einen positiven und einen negativen Ausblick. Eine nette künstliche Intelligenz findet, dass die Menschheit schützenswert, aber außerstande ist, selbst zu entscheiden, was für ihr Überleben notwendig ist, oktroyiert ihr eine ultrakomplexe, rettende Lösung und achtet darauf, dass Verteilungskämpfe möglichst ohne Gewalt gelöst werden. Das wäre eine Art Computerisierung der Heilsgeschichte, der Lehre von den letzten Dingen.

Und der schlechte Ausblick?

Clark

Die künstliche Intelligenz entscheidet, dass die Menschen bei der Suche nach einer Gesamtlösung nur hinderlich sind, auch nicht mehr gebraucht werden. Die künstliche Intelligenz löscht uns aus, und wir bleiben als gespeichertes Gedankengut übrig.