Streitgespräch: Sind die Hürden zur Staatsbürgerschaft zu hoch?

profil: Die ÖVP betont, die Staatsbürgerschaft soll die Krönung der Integration sein. Was stört Sie daran, Frau Erdost?

Erdost: Die Staatsbürgerschaft darf nicht zu einem Elitenklub werden. In dieser Hinsicht befinden wir uns an einem Kipppunkt. In manchen Wiener Bezirken haben nur 50 Prozent jener, die dort wohnen, die Möglichkeit, mitzubestimmen. Ohne gesetzliche Änderungen wird sich nichts ändern. Im Gegenteil: Österreichweit wächst die Bevölkerung, während die Anzahl der Österreicherinnen und Österreicher allein vergangenes Jahr um mehr als 9000 geschrumpft ist. Sich zugehörig zu fühlen, mitbestimmen und gesichert bleiben zu können, ist für viele weitaus wichtiger, als Sie glauben.

Plakolm: Wie Sie eingangs festgestellt haben, ist das eine Lebensentscheidung: Möchte ich Verantwortung übernehmen oder nicht. Unsere Staatsbürgerschaft hat einen extrem hohen Wert, laut einem Ranking ist der österreichische Pass – mit dem deutschen – der zweitwertvollste weltweit, weil damit eine unkomplizierte Mobilität verbunden ist. In einem Punkt muss ich klar widersprechen: Die Staatsbürgerschaft ist nicht einer Elite vorenthalten. Wie gesagt, wir haben im vergangenen Jahr 16.000 Menschen eingebürgert. Was ich spannend finde: Die Arbeiterkammer sieht das Wahlrecht als Thema Nummer eins, offenbar geht es ihr weniger um Beschäftigung und Arbeitsmarkt. Was das Wahlrecht betrifft, sehe ich im Falle junger Menschen die Eltern in der Pflicht. Man kann aber nicht zu 100 Prozent davon ausgehen, dass die Werte, die im Elternhaus vermittelt werden, mit unseren vereinbar sind. Deswegen ist es so wichtig, dass der Integrationsprozess der Erlangung der Staatsbürgerschaft vorangehen muss.

profil: Kümmern sich Politiker ausreichend um Menschen, die nicht wählen können? Was bedeutet es für die Demokratie, wenn die Bevölkerung, die wählen darf, schrumpft, während die Bevölkerung insgesamt wächst?

Plakolm: Wir kümmern uns um alle, die in Österreich leben. Das Ziel ist, eine Verbesserung – in meinem Fall für junge Menschen – zu bewirken, ein gutes Zusammenleben in diesem Land zu fördern. Wenn sich die Debatte um das Wahlrecht dreht, die nur eine Facette der Rechte ist, die mit der Staatsbürgerschaft verbunden sind, wiederhole ich mich: Es gibt Voraussetzungen, die erfüllbar sind. Sie sind auch wirtschaftlich zumutbar. Ganz generell müssen wir schauen, dass junge Menschen das Demokratieverständnis an kommende Generationen weitergeben. Es ist nicht selbstverständlich, dass jene, die wählen dürfen, auch wählen gehen. Da braucht es verstärkt politische Bildung in den Schulen. Das 15-Jahres-Jubiläum für „Wählen ab 16“ sehe ich als Anlass, junge Menschen darin zu bestärken, teilzuhaben.

Erdost: Das Jubiläum hat einen bitteren Beigeschmack, wenn in den jüngeren Altersgruppen viele nicht wählen können und dieser Anteil besonders stark wächst. Hier schauen wir einer Entwicklung zu, die im Sinne unserer demokratischen Prozesse aufzuarbeiten uns große Anstrengungen kosten wird. Insofern sehe ich das Wahlrecht nicht als Randthema. Auch für uns als Arbeiterkammer lebt die Demokratie davon, dass sich viele beteiligen.

Plakolm: Interessant, ich dachte, der Arbeiterkammer geht es mehr um den Arbeitsmarkt.

Erdost: Die Grundfeste der ArbeitnehmerInnenbewegung ist die Demokratisierung der Gesellschaft. Und wenn ich ergänzen darf: Die Verleihung der Staatsbürgerschaft hat einen stabilisierenden Effekt am Arbeitsmarkt. Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft haben bessere Chancen und stabilere Beschäftigungsverhältnisse, sie verdienen mehr und sind weniger arbeitslos.

Plakolm: 62 Prozent, also zwei Drittel jener, die hier geboren sind und in zweiter Generation hier leben, bekommen die Staatsbürgerschaft. Ich bin schon der Meinung, dass jedes Land über die Voraussetzungen selbst bestimmen darf.

Erdost: Kinder und Jugendliche hängen von Voraussetzungen ab, die sie mitkriegen. Sie können zwar schon nach sechs statt erst nach zehn Jahren eingebürgert werden. Alle anderen Bedingungen aber müssen sie genauso erfüllen, auch die Einkommensgrenzen. Dieser Realität muss man ins Auge sehen.

Plakolm: Die Kosten für eine Einbürgerung, die ja Landeskompetenz ist, betragen auf die zehnjährige Dauer bis zur Verleihung verteilt 100 Euro pro Jahr. Diesen Betrag auf die Seite zu legen, ist jedem zumutbar.

Erdost: Die Resultate sind, wie sie sind. Dieses rigide Staatsbürgerschaftsgesetz produziert soziale Ungleichheit und ein demokratiepolitisches Ungleichgewicht. Selbst wenn wir heute die Bestimmungen lockern, würden wir die Effekte, vor allem, was den Wahlzugang betrifft, erst in vielen Jahren sehen. Ich halte es für fahrlässig, weiter zuzuschauen.

Plakolm: Die klaren und erfüllbaren Voraussetzungen für die Staatsbürgerschaft gibt es in unserem Land seit vielen Jahren aus gutem Grund. Unbescholtenheit gehört dazu, dass ich einen Test machen und Sprachkenntnisse nachweisen muss, zehn Jahre dauerhaft in Österreich lebe …

Erdost: … und dazwischen nicht einmal woanders studieren darf. Ein Auslandssemester bedeutet für in Wien geborene Studierende mit einem anderen Pass als dem österreichischen, dass sie wieder jahrelang kein Recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das ist alles absurd.

Plakolm: Entschuldigen Sie, aber die Argumentation hinkt gewaltig. Wer in Österreich geboren wurde, kann mit sechs Jahren eingebürgert werden. Wenn also jemand mit 19 Jahren kein Auslandssemester machen kann, sind 13 Jahre ungenutzt verstrichen, in denen die Eltern die Staatsbürgerschaft beantragen hätten können.



Moderation: Edith Meinhart

Fotos: Michael Rausch-Schott