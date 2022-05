Clemens Neuhold gewinnt WINFRA-Preis für profil-Reportage

Ein Geschichte von profil-Redakteur Clemens Neuhold wurde am Dienstag mit dem WINFRA-Journalismuspreis in der Kategorie Print ausgezeichnet. Neuhold bekam den Preis für seine Geschichte über Bilal Albeirouti, einem Syrer, der Straßenbahnfahrer wurde. Die Begründung der Jury: "Einfühlsam, ehrlich und informativ beschreibt Neuhold die Geschichte von Bilal Albeirouti – und eröffnet so den Blick in die Wirklichkeit der Wiener Linien als Arbeitgeberin und als Integrationsermöglicherin, ohne die Widersprüche und Schwierigkeiten zu leugnen."