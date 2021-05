Der Syrer, der nach Österreich kam und Tramfahrer wurde

Bilal Albeirouti arbeitet als Sport- und Chronik-Journalist, bis er vor dem Syrienkrieg in den Libanon und dann weiter nach Österreich flüchtet. In Damaskus hat er einen Bachelor in Kommunikation abgeschlossen. Das Studium wird in Österreich anerkannt. Hier versucht er, im alten Beruf Fuß zu fassen. Er scheitert. Und steckt sich neue Ziele. Seine Geschichte zeigt, was gelingende Integration auch bedeutet: Sich nicht an Träume vom leichten Leben im Westen zu klammern, an Bilder, die nicht selten die Schlepper zeichnen. Sondern: sich realistische Ziele zu setzen und diese hartnäckig zu verfolgen.

Bilal lerne ich 2017 in der „biber“-Akademie kennen. Das Migrantenmagazin hat eine eigene Klasse für Flüchtlinge eingerichtet, ich leite einen Kurs. Bilal fällt mir auf, weil er zu allem etwas zu sagen hat und auch nicht vor heiklen Themen zurückschreckt. Nach der Akademie wird er freier Mitarbeiter bei „biber“. Er schreibt über ältere Österreicherinnen („Sugar Mamas“), die sich junge Flüchtlinge als Liebhaber nehmen und sie gegen Sex finanziell aushalten; über kleine Kinder, die Kopftuch tragen; Syrer, die „Millionen“ in ihre alte Heimat transferieren; Flüchtlinge, die ihre Selfies mit Sebastian Kurz löschen, weil sie mittlerweile Angst vor dem harten Kanzler haben. Wichtige Geschichten, die von anderen Medien aufgegriffen werden – und Bilal doch nicht zum Durchbruch als Journalist verhelfen. Denn er schreibt die Storys nicht allein. Sein Deutsch ist nicht gut genug dafür. Und er muss schmerzhaft erfahren, dass Journalismus im neuen Land keine sichere Bank ist, sondern eine Branche, in der es selbst für Österreicher immer schwerer wird. Bilal will einen stabilen Job, um seine Familie zu ernähren.