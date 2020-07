Commerzialbank-Skandal: Das letzte Hemd von Schwarzenbach

Auch Bürgermeister Rehberger bereitet der Commerzialbankskandal Schlafprobleme: „Ich habe kurzfristig nicht gewusst, wie ich jetzt weitertun soll.“ Der Jungpolitiker hat dann aber schnell entschieden, dass auch die Bevölkerung Schwarzenbachs Bescheid wissen muss. Er erklärte die Lage per Video und stellt es auf Whatsapp. So erreicht Rehberger fast jeden Haushalt in der Gemeinde. „Da hat man mir die Verzweiflung noch stark angesehen“, sagt er.

Rehberger hofft nun auf die Unterstützung des Landes Niederösterreich. Er ist sich noch nicht sicher, ob er sich der Sammelklage der burgenländischen Gemeinden gegen die Pucher-Bank anschließen oder einen Alleingang wagen will.

Als Gemeinde bliebe nur die Option direkt bei potenziellen dritten Haftpflichtigen anzuklopfen. In diesem Fall wäre das der Wirtschaftsprüfer TPA oder die Finanzmarktaufsicht selbst, die nur über die Republik Österreich klagbar ist: Hätten die Behörden bei den ersten Ermittlungen gegen die Commerzialbank in den Jahren 2015/16 nicht versagt, hätte Schwarzenbach nie Geld dort angelegt. Dann wären die Sanierung der Wasserversorgung bereits aus den Rücklagen bezahlt, das Feuerwehrauto vermutlich bestellt und die Bauarbeiten am Aussichtsturm bald im Gange. Manchmal kommt aber eben alles anders.

Am Weg retour vom Aussichtsturm zum Parkplatz tut sich ein idyllisches Panorama auf. Ein älteres Paar in Wandermontur sitzt vergnügt auf einer Bank und schaut zwei Ziegen beim Rangeln zu. Von hier oben wirkt Schwarzenbach gar nicht so verloren.