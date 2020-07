Commerzialbank: Martin Pucher und die Akte Mattersburg

Wie ist es möglich, dass dieser Schwindel über Jahre unentdeckt blieb? Und das, obwohl die Bank schon 2015 und 2017 von der Oesterreichischen Nationalbank intensiv geprüft worden war? Die Malversationen flogen bekanntlich erst jetzt im Zuge einer weiteren Vor-Ort-Prüfung auf (profil berichtete). Die OeNB, die stets im Auftrag der Finanzmarktaufsicht prüfte, wollte sich dazu gegenüber profil bisher nicht äußern.

Wie kann es sein, dass die Prüfkanzlei TPA die CBM-Bilanzen zwischen 2006 und 2018 auf Grundlage gefälschter Saldenbestätigungen testierte, ohne selbst auch nur ein Mal bei einer der Banken nachzufragen, ob Guthaben vorhanden waren? „Aktuell überprüft die Abschlussprüferaufsichtsbehörde die Vorgänge. Ergebnisse dieser Prüfung liegen noch nicht vor. Sobald wir über valide Fakten verfügen, werden wir diese im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten auch kommunizieren“, schreibt TPA auf Anfrage.

Das Aufsichtssystem in Österreich hat fundamental versagt. Wie profil und der ORF -„ZIB 2“ vorliegende Dokumente zeigen, hätten die Manipulationen bereits vor Jahren aufgedeckt werden können. So lagen den Behörden ab 2015 Hinweise auf Ungereimtheiten in Mattersburg vor, was auch zu reger Aktivität führte: Neben der FMA und der OeNB waren in weiterer Folge auch zwei Staatsanwaltschaften und ein Finanzamt mit Missständen in und um Mattersburg befasst. Und doch geschah: lange nichts. Oder jedenfalls zu wenig, um Martin Pucher schon früher einzubremsen.

Demnach hatte sich am 25. Juni 2015 erstmals ein Whistleblower zeitgleich bei der WKStA und der FMA gemeldet. Pucher und seine Vorstandskollegin sollen Kredite in großem Stil an den Organen Bank vorbei vergeben haben, so der anonyme Hinweisgeber damals.

Die WKStA legte einen Akt gegen Pucher und andere Verdächtige (Verdacht der Untreue) an und ersuchte die Finanzmarktaufsicht um Amtshilfe. Die FMA informierte die Nationalbank, die 2015 zu einer ohnehin geplanten Vor-Ort-Prüfung in Mattersburg anrückte. Ende Oktober 2015 lag der Prüfbericht der OeNB vor. Den Prüfern war es nicht gelungen, den in der anonymen Eingabe erhobenen Verdacht zu erhärten; darüber informierte die Finanzmarktaufsicht die WKStA, welche das Verfahren gegen Pucher „mangels Anfangsverdachts“ im Jänner 2016 einstellte.

Das Verstörende daran: Die OeNB-Prüfer waren sehr wohl auf Unregelmäßigkeiten gestoßen, wenn auch anderer Natur. So hatte die CBM einem Kunden schwacher Bonität einen Kredit gewährt, mit welchem dieser sogenanntes Partizipationskapital der Commerzialbank gezeichnet hatte. Die Verzinsung des Partizipationskapitals war höher als die des Kredits – aus Sicht der Bank ein glattes Verlustgeschäft. In Summe sei daraus „ein jährlicher Vermögensnachteil in Höhe von rund 40.000 Euro resultiert“, wie es in einem Schriftsatz der FMA heißt.

Diesen Fall brachte nun die FMA von Amts wegen im Dezember 2015 zur Anzeige – bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Abermals lautete der Verdacht auf Untreue. Und abermals kam nichts dabei heraus. Im Juni 2016 teilte die StA Eisenstadt der FMA mit, dass die Akte „mangels Anfangsverdachts“ geschlossen worden sei. Was die StA in diesen sechs Monaten ermittelt hat, ist nicht bekannt.

Für die FMA war die Sache damit allerdings nicht erledigt. Sie trug der Bank auf, das Rechtsgeschäft rund um das kreditfinanzierte Partizipationskapital rückabzuwickeln. Zudem sperrte sie die beiden langjährigen Abschlussprüfer von TPA (Partner der Kanzlei) auf fünf Jahre für alle Bankprüfungen – sie hatten die bankrechtlich unzulässige Konstruktion anerkannt. Die Kanzlei TPA verlor ihr Mandat allerdings nicht, sie schickte nach 2015 nur andere Leute nach Mattersburg. „Die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH war über den gesamten Zeitraum befugt und berechtigt (auch von der FMA), die Prüfungen durchzuführen“, schreibt TPA auf Anfrage.

2015/2016 beschäftigte Mattersburg also zwei Staatsanwaltschaften – ein Verfahren verlief im Sand, weil die OeNB-Prüfer nichts gefunden hatten. Das zweite verlief im Sand, obschon die OeNB-Prüfer etwas gefunden hatten. Klingt sonderbar, ist es auch.

2017 dann die nächste OeNB-Prüfung; abgesehen von Mängeln in der Bankorganisation und der Kreditgestion wurden in diesem Fall keine weiteren Hinweise auf Malversationen entdeckt.

Kurz darauf war Mattersburg abermals das Ziel behördlichen Interesses, diesmal vonseiten des Finanzamts Bruck-Eisenstadt-Oberwart. Wie Burgenlands SPÖ-Landeschef Hans Peter Doskozil vergangenen Freitag in einer Pressekonferenz ausführte, hatte die Finanz ab Jänner 2018 Hinweise auf Ungereimtheiten in der Gebarung eines Unternehmers, der dem Aufsichtsrat der CMB seit deren Gründung angehört und zugleich ein großer Kunde ist. Im Zuge einer Betriebsprüfung, die in einer Razzia gipfelte, stieß die Finanz auf Hunderte Scheinrechnungen über insgesamt 10,5 Millionen Euro, die alle über CBM-Konten abgewickelt worden waren. Der Unternehmer blieb im Aufsichtsrat sitzen, obwohl er gegenüber dem Finanzamt eingestanden hatte, dass er Namen und Adressen der Rechnungsempfänger dem Telefonbuch entnommen hatte. Das Verfahren der Finanz ist noch nicht abgeschlossen.

Dass der Skandal schließlich doch noch aufflog, ist einem weiteren anonymen Hinweis geschuldet. Im Februar 2020 langte bei der FMA ein Schriftsatz ein, der offensichtlich aus dem Inneren der Bank kam und eine Fülle von Indizien zu dubiosen Krediten in Millionenhöhe lieferte. Laut dem Whistleblower waren diese Kredite „vorstandsbetreut, das heißt kein Mitarbeiter hat volle Konteneinsicht“; die meisten seien „bar ausbezahlt“ und gegen alle Usancen „mittels Erlagschein“ bedient worden; viele Kredite wiesen „unregelmäßige Saldenverläufe“ auf und seien „ungenügend“ besichert; überhaupt seien „hohe Volumina an Kreditnehmer hohen Alters“ vergeben worden.

Martin Pucher hat sich öffentlich bisher nicht erklärt, die systematischen Fälschungen aber gegenüber den Behörden eingestanden. Er begründet sein Handeln mit dem „massiv gestiegenen Ergebnisdruck und den damit einhergehenden Liquiditätsengpässen“, wie es in einem Schriftsatz von Puchers Anwalt Norbert Wess heißt. Der frühere Bankchef hat, wie auch seine mitbeschuldigte Kollegin, den Behörden volle Kooperation versprochen.