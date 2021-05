Corona-Prognose: Weit daneben ist auch vorbei

Das Covid-Prognosekonsortium war und ist ein wichtiger Faktor in der Pandemiepolitik. Im Auftrag des Gesundheitsministeriums erstellen Fachleute (unter anderem der Medizinischen Universität Wien und des Complexity Science Hub Vienna) Vorhersagen für die 7-Tage-Inzidenz und die Zahl der Patienten im Krankenhaus. NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker hat sich nun angesehen, wie präzise diese Vorhersagen waren. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus: In zwölf Berechnungen seit Februar habe das Konsortium zwei Mal die Entwicklung annähernd genau prognostiziert, ein Mal unter- und neun Mal überschätzt, fand Loacker heraus. Auch die Trendumkehr Ende März sei von den Experten nicht erkannt worden. Simple Trendfortschreibungen mit dem Computerprogramm Excel hätten das tatsächliche Infektionsgeschehen in neun von zwölf Fällen besser vorhergesagt als das Prognosekonsortium (siehe Grafik).