Corona: Welche Maßnahmen ab April gelten sollen

Ab Ende März soll es laut der Bundesregierung keine unbegrenzten Gratis-Tests mehr geben. Stattdessen wird das frei verfügbare Kontingent auf fünf kostenlose PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Monat beschränkt, so Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Dienstag: "Jeder der sich testen will, kann das weiter tun". Offen blieb, wie es mit den Schultests weitergehen wird. Rauch verwies hier auf die Zuständigkeit des Bildungsministeriums.