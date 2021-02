Coronavirus: Krankenschwester prangert Engpässe in Spitälern an

profil: Auf Instagram haben Sie den Mangel an Schutzausrüstung gegen das Coronavirus in Krankenhäusern angeprangert. Wie ist die Lage momentan? Frau S.*: Es gibt aktuell einen Engpass an Schutzausrüstung in einigen Krankenhäusern. Das betrifft besonders FFP2- und FFP3-Masken (Anm.: verschiedene Schutzklassen). Zudem kommt es momentan gehäuft zu Diebstählen von Desinfektionsmitteln und Handschuhen. Das Desinfektionsmittel wird oftmals von BesucherInnen in mitgebrachte Plastikflaschen abgefüllt. Der Desinfektionsmittelbehälter wird danach mit Wasser aufgefüllt.