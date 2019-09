Die Debatten über Parteispenden und Parteifinanzen zeigen Wirkung, die ÖVP schwächelt. Sie hält aber klar und mit deutlichem Abstand Platz eins. Das Rennen um Platz zwei zwischen SPÖ und FPÖ ist nicht entschieden, derzeit hat aber die SPÖ bessere Chancen. Und: Der Zuspruch für eine Fortsetzung der ÖVP-FPÖ-Koalition schwindet. Die Ergebnisse der großen Umfrage.

Kopf an Hinterkopf-Rennen: Es gab selten eine Nationalratswahl, bei der Platz eins so eindeutig vergeben scheint wie diese: Die ÖVP liegt seit Veröffentlichung des Ibiza-Videos und dem Platzen der Koalition mit großem Abstand voran. Bei manchen Wahlen wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen herbeigeschrieben – diesmal sehen die anderen Parteien die ÖVP lediglich von hinten. In der aktuellen Umfrage, die „Unique research“ für profil, „heute“ und ATV erstellt hat, schwächelt die ÖVP allerdings ein wenig.

...

Lesen Sie die Geschichte von Eva Linsinger in der aktuellen Printausgabe oder als E-Paper (www.profil.at/epaper)!