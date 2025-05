David Bilbija: Der rote Dodik-Fan aus Ebreichsdorf

Geografisch liegt Bilbijas Heimatstadt in der Nähe der Republika Sprska. Die Republika Srpska ist eine der zwei Entitäten von Bosnien und Herzegowina, mit serbischer Bevölkerungsmehrheit und eigener Regierung. Ihr Präsident Milorad Dodik ist besonders umstritten: Er fordert die Abspaltung von Bosnien-Herzegowina, gilt als pro-russisch und steht Viktor Orbán nahe. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verhängte im April ein Einreiseverbot gegen Dodik und zwei weitere Politiker. In Bosnien selbst liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor, doch eine Festnahme ist fraglich – sie könnte die Lage im Land weiter eskalieren lassen.

Der Niederösterreicher mit serbischen Wurzeln ist 30 Jahre alt und wohnt in Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Seine Familie kommt aus der bosnischen Stadt Sanski Most, einer 40.000 Einwohner:innenstadt in Bosnien und Herzegowina. Bilbija und seine Familie sind Serben.

Wenn er in der Republika Srpska ist, trifft er sich mit Ministern aus Dodiks Regierung. Er lässt sich mit ihnen fotografieren, wie am 5. Mai mit dem Minister für Handel und Tourismus, Denis Šulić, den Bilbija als guten Freund bezeichnet. „Die Stärke einer Republik hängt direkt von der Stärke ihrer Führung ab, und Denis gehört zu den fähigen Anführern“, schreibt er auf Instagram.

Star seines eigenen Mediums

Auffällig ist, dass vor allem zwei Medien besonders viel über ihn berichten. Das bosnische Online-Medium, „Centrali Portal“, das auf Instagram mittlerweile über 75.000 Follower hat, sowie das österreichische Balkanmagazin Kosmo, wo viele der bosnischen Artikel von „Centralni Portal“ auf Deutsch übersetzt und zitiert werden. Eine profil-Anfrage an die Kosmo-Redaktion blieb unbeantwortet.

Auf „Centrali Portal“ findet man massenweise Interviews mit David Bilbija, dem „SPÖ-Politiker und Unternehmer“. Wirft man einen Blick ins Impressum von „Centrali Portal”, fällt auf: Bilbija ist der Chefredakteur dieses Mediums. „Das Magazin war eine Idee, die im Lockdown entstanden ist“, erzählt der 30-Jährige gegenüber profil. Hat Bilbija die ganzen Artikel über sich selbst geschrieben? „Die Redaktion besteht aus mehreren, unabhängigen und kritischen Redakteuren.“ Scrollt man über die Seite, wirkt sie wie ein klassisches Boulevardmagazin. Keine wirklich kritische Berichterstattung, viel News über Stars, viel Lifestyle. Und viel Bilbija. Dass Bilbija keine politische Position hat, sondern lediglich Parteimitglied ist, scheint hier nebensächlich zu sein. Finanziert wird „Centrali Portal“ von Admiral Sportwetten sowie vom Tourismusverband der Republika Srpska, erzählt Bilbija. Das bestätigt zumindest Admiral nicht. Nach profil-Anfrage gab der Glückspielkonzern an, weder das Medium zu kennen, noch in irgendeine Zusammenarbeit mit „Centralni Portal“ verwickelt worden zu sein. Der Tourismusverband der Republika Srpska äußerte sich bis Redaktionsschluss nicht.

In einem der Berichte auf der Plattform kritisiert Bilbija nicht nur die zum Teil von der SPÖ geführte Regierung, aber auch Parteikollegen, sowie den bosnischstämmigen Gemeinderat aus Wiener Neustadt, Semir Djedovic, der sich Bilbijas Meinung nach „islamistisch“ verhalten würde, weil er Social Media-Videos aus der Moschee posten würde. Djedovic ist die Kritik seines roten Parteikollegen nicht entgangen, wie er profil mitteilt, er habe ihr jedoch „keine Beachtung geschenkt”. Innerhalb der SPÖ Niederösterreich hätte man diese „Meinungsunterschiedenheiten” ebenfalls nicht thematisiert.

Wahlempfehlung im Regime-TV

Auch in anderen Balkan-Medien ist Bilbija kein Unbekannter. Er präsentierte sich im September 2024 im serbischen Frühstücksfernsehen bei „Happy TV“, einem regimenahen Sender. Dort wurde er als sozialdemokratischer Vertreter der serbischen Community in Österreich vorgestellt. Am Ende der Sendung wurde eine Wahlempfehlung für Bilbija abgegeben. Über 15 Minuten dauerte sein Auftritt – ziemlich viel für jemanden, der nicht einmal eine offizielle Funktion in einer Partei hat.