Debatte um neue Sicherheitsstrategie: “Neutralität schützt nicht”

Die EU liefert aus ihrer sogenannten “Friedensfazilität” aus dem von Österreich mitfinanzierten Budget Waffen zur Verteidigung an die Ukraine. Bisher mehr als 3,6 Millionen Euro. Wien ist somit in der sicherheitspolitischen Debatte mittendrin, nach außen hin aber zumindest am Papier neutral.

Die NEOS sind die einzige Partei, die öffentlich einen Diskurs über einen NATO-Beitritt Österreich und die Beibehaltung der Neutralität fordert. Verteidigungssprecher Douglas Hoyos sieht Österreichs Sicherheit in einer starken Europäischen Armee als kollektiven Sicherheitsschirm der EU. “Neutralität schützt nicht”, kritisierte Hoyos die aktuelle Sicherheitsdoktrin am Donnerstag. “Die Neutralität ist seit dem Beitritt zur Europäischen Union Geschichte”. Dem widerspricht FPÖ-Verteidigungssprecher Volker Reifenberger: “Unsere Neutralität schützt uns auch in der Union vor militärischer Einflussnahme durch die NATO-Mitgliedsländer rund um Österreich".

Neverending Neutralität

Österreichs Regierungen rühmen sich seit Jahrzehnten mit ihrer aktiven Neutralitätspolitik, mit der Bruno Kreisky in den 1970ern unter anderem die UNO nach Wien geholt hatte und als geschickter Verhandler zwischen West und Ost fungierte. Mit dem EU-Beitritt 1995 gingen weite Züge der Außenpolitik allerdings in die kollektiven Brüsseler Hände, um nach außen hin als geopolitische Großmacht geeint vorzugehen. Auch wenn sich Österreich auch bilateral in vielen Regionen der Welt, wie zum Beispiel am Westbalkan, aktiv engagiert, nimmt es außenpolitisch keine große Rolle ein - und macht sich verwundbar. Mehrere Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur, darunter auch Top-Diplomat Emil Brix Ex-Richterin Irmgard Griss, Autor Robert Menasse, Brigadier Walter Feichtinger oder Politologe Gerhard Mangott, forderten angesichts dessen in einem offenen Brief eine Debatte um Österreichs Neutralität. “Neutralität schützt uns nicht”, heißt es auch darin. Es war bereits das zweite Schreiben an die Bundesregierung, den Bundespräsidenten und den Nationalrat. Das erste vom vergangenen Mai blieb unbeantwortet.

Finnland wurde diese Woche freundlich in der NATO empfangen, bei Österreich wäre es vermutlich ähnlich. Eingeladen wird man aber nicht, da Länder ihren Antrag auf Mitgliedschaft von sich aus stellen müssen. Dafür müsse man aber die Neutralität aufgeben - und, da sie verfassungsrechtlich verankert ist, das Volk darüber entscheiden lassen.