Blinken zu Schallenberg: „Ihr seid neutral, ohne neutral zu sein“

Alexander Schallenberg ist kurz vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns in die USA gereist, um die bilateralen Beziehungen auszubauen. Er arbeite daran, dass es auf allen Ebenen zu bilateralen Treffen kommen werde, auch in den Bereichen Wissenschaft und Kultur.

Für heuer sieht Schallenberg drei Herausforderungen: Der Westen müsse Geschlossenheit wahren sowie Augenmaß und strategische Geduld zeigen. Und er müsse seine „geopolitischen Hausaufgaben“ machen. Letzteres betreffe vor allem die unmittelbare Nachbarschaft, also etwa weitere Unterstützung für die Ukraine, aber auch für den Westbalkan. Gelinge es nicht, Geschlossenheit zu wahren, dann werde der Westen in der Welt an Einfluss verlieren. Andere Akteure, die aus Russland, der Türkei oder China kommen, könnten dieses Loch rasch ausfüllen.

Beim bilateralen Gespräch am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington ging es um die zahlreichen Krisen, allen voran um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

Keine Debatte über Neutralität

Die Partnerschaft Europas mit Amerika war kaum wichtiger als zum Anbruch der vielzitierten Zeitenwende. Die alte Sicherheitsstruktur mit den USA als Schutzmacht Europas ist wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine wirkt die EU mehr denn je als amerikanisches Protektorat.

„Ich will die strategische Partnerschaft stärken“, sagt Schallenberg zu Beginn des Gesprächs mit Blinken. „Wir haben sie zu lange als selbstverständlich angesehen.“

Die transatlantische Achse sei einer der Grundpfeiler seiner Außenpolitik, betont er auch im Gespräch mit den Journalisten mehrmals. Die USA seien die wichtigste Stütze der freien Welt.

Das dürfte Blinken ähnlich sehen. Nur wäre es Washington recht, in der Verteidigung der „freien Welt“ mehr Unterstützung vonseiten Europas zu bekommen. Für das Festhalten Österreichs an der Neutralität hat Blinken aber durchaus Verständnis. „Ihr seid neutral, ohne neutral zu sein“, sagte der amerikanische Außenminister zu Schallenberg – eine Anspielung auf die humanitäre Hilfe Österreichs in und die politische Solidarität mit der Ukraine.

Im Gespräch mit Journalisten nach dem Treffen mit Blinken strich Schallenberg hervor, dass es „riesige Anerkennung“ für die Hilfeleistungen Österreich an die Ukraine gebe. Gemessen am BIP sei Österreich die Nummer eins in der humanitären Hilfe an das kriegsgebeutelte Land.

Was Waffenlieferung betrifft, kann Österreich freilich nichts beitragen. Wien ist und bliebt militärisch neutral, das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern.

Die heimische Politik hat die Debatte über die Neutralität für beendet erklärt, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Die Frage stelle sich nicht, sagt auch Schallenberg.

Das sieht nicht jeder so. Nicht nur aus Bundesheer-Kreisen heißt es, dass man die Neutralität angesichts der veränderten Bedrohungslage infrage stellen müsse. Auch hochrangige Diplomaten sprechen sich für einen Beitritt zur NATO aus – zumindest hinter vorgehaltener Hand. In der Politik, auch in der Opposition, traut sich aber niemand an das Thema heran.